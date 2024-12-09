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綠批問綠能都不知 盧秀燕：達成不到10%不知中央期程

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員聯合質詢指市長盧秀燕拿中火當政治提款機，對綠能一問三不知？記者陳秋雲／攝影
民進黨議員聯合質詢指市長盧秀燕拿中火當政治提款機，對綠能一問三不知？記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕上月27日應邀在歐洲在台商務協會演講，民進黨議員陳俞融、陳淑華指市長盧秀燕把中火汙染當政治提款機，但在商會演講，對台中未來綠能發展「一問三不知」。盧秀燕回說，連中央綠能目標說明年11月要達兩成，但現在不到一成，她反問「議員知道期程嗎？」

市長盧秀燕應邀到歐洲商會演講，外商提問，台中市沿海已有61座陸上風機，每年發電量3億度是六都第一，希望了解市府包括離岸和陸岸風電占比要提升多少？

盧秀燕回應的重點，提到中火是全台灣全世界最大的火力發電廠，繼續建置風電可以解決中部空汙、解決國家電電不足，市府對於綠能風電極為歡迎，至於風電應該占綠能裡面多少？占比多少？這是中央政府層級問題。「老實講，能源政策的確台灣是目前很大的「issue」，很大的問題，我們國家現在能源配比應該怎麼做，這個問題恕我現在沒辦法回答你，因為有些地方我也不太清楚」

議員陳俞融說，廠商關心綠能，但市長盧秀燕答得含糊。廠商私下反映，市府對綠能設廠的行政程序繁雜，即使盧秀燕指經發局長張峯源是「key man（關鍵人物）」，但廠商認為局長也無法解決問題，尤其行政冗雜。陳俞融質疑市長一問三不知，如何推動綠能！她要求盧秀燕少喊政治口號，不要老是拿中火當提款機。

中央推動能源轉型設定2025年要達成非核家園目標，但又宣布延至2026年11月才達標。盧秀燕說，目前中央達成率僅9趴多，還不到一成，她當場回應廠商，不太清楚。她反問陳俞融「議員知道綠能何時能提高嗎？」陳俞融不滿盧反質詢，議員陳淑華也表示不滿市長答詢態度，要求主席制止；主席朱元宏請市長依序答詢。

盧秀燕表示，地價稅不漲、獎勵營運總部設在台中。陳俞融說地價稅是針對全市市民，談何獎勵？張峯源說，在盧市長任內有一家風力廠商艾納康獲得800萬補助，含房租地租、薪資補貼等；針對設廠，市府由秘書長召開「障礙排除小組」針對個案解決問題。

陳俞融說，盧市長上任以來，僅艾納康個案申請到營運總部補助，僅此一家，不應拿來說嘴。張峯源說，因多廠商來台一開始就總部設在台北。

台中市長盧秀燕表示，盧秀燕回說，連中央綠能目標說明年11月要達兩成，但現在不到一成，她反問「議員知道期程嗎？」記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕表示，盧秀燕回說，連中央綠能目標說明年11月要達兩成，但現在不到一成，她反問「議員知道期程嗎？」記者陳秋雲／攝影

中火 盧秀燕 議員

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