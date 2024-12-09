快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

阿薩德已逃亡俄羅斯，敘利亞真的能迎來新局？

「聯合利劍2024C」軍演要來了？ 國防部宣布開設應變中心

聽新聞
0:00 / 0:00

陳玉珍告吳沛憶「脫衣求碰瓷」 徐巧芯穿運動內衣聲援

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（中）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，國民黨立委徐巧芯（右）今天在立法院黨團記者會脫下外套秀出運動內衣力挺，她表示，女生要怎麼穿是女性自主權，不容許他人置喙，並批評吳沛憶和黃捷一向都標榜最注重性別平權，卻言論羞辱工作場合的女性。記者余承翰／攝影
立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（中）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，國民黨立委徐巧芯（右）今天在立法院黨團記者會脫下外套秀出運動內衣力挺，她表示，女生要怎麼穿是女性自主權，不容許他人置喙，並批評吳沛憶和黃捷一向都標榜最注重性別平權，卻言論羞辱工作場合的女性。記者余承翰／攝影

民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍在朝野立委在6日院會朝野衝突時「脫衣求碰瓷」。國民黨立委陳玉珍今天表示，事實求證非常重要，不能夠顛倒是非，她今天會到法院對吳沛憶提告。同黨立委徐巧芯則直接穿運動內衣聲援陳玉珍，強調女性的穿著不容他人置喙。

國民黨立法院黨團上午舉行「教教民進黨什麼才是『真性平』？！」記者會，國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，立法院會上周爆發肢體衝突，民進黨立委罷佔主席台、想要癱瘓議事進行，陳玉珍的外套跟襯衫被扯破，沒想到吳沛憶跟黃捷不但造謠，而且還透過言詞要羞辱陳玉珍。

王鴻薇批評，吳沛憶顧左右而言他，至今仍然不願意道歉，黃捷聲稱陳玉珍暴露噁心，女性穿著豈容她說三道四，「民進黨打著性平反性平，她們才是真正的噁心」，難道民進黨性平部睡死了，現在應該立刻進行調查。

陳玉珍表示，事實求證非常重要，尤其不能信口開河，更不可以顛倒黑白，當天自己的衣服被拉開、襯衫被扯破，這些都是鐵錚錚的事實，吳沛憶卻指稱「脫衣求碰瓷」，她已經給對方一天的時間求證，但是就如民進黨團支持戒嚴的臉書貼文，吳沛憶至今仍然死不認錯。

陳玉珍說，吳沛憶自稱非常重視女權、性別平等，結果實際的行動卻不是如此，自己也不願意浪費司法資源，但是對方仍然不承認有錯誤，「我只好到法院提到，希望讓司法還原真相。」

徐巧芯則在記者會脫下外套，身穿運動內衣聲援陳玉珍，提及黃捷入選BBC全球百大傑出女性，結果卻指點陳玉珍好噁心、完全不想看，女性的穿著不容他人置喙，國民黨團已經準備好相關信函，準備向BBC抗議入選理由不符合，完全跟捍衛性別平權的價值背道而馳。

國民黨立委陳菁徽強調，希望大家都能夠捫心自問，「任何一個委員在議場穿什麼，關你屁事？」為了拖延挺戒嚴的戰場，這些人無所不用其極，尤其吳沛憶身為立法院性平會委員，可能會也讓國人產生誤解，立法院的品格意識是如此不及格。

國民黨立委許宇甄表示，吳沛憶跟黃捷性平意識不及格，後者還入選百大傑出女性，希望BBC能夠撤回獎項，不要玷汙其他得獎人，當天挑起戰端的人就是民進黨，沒想到打輸就要出來造謠，而且被抓包還死不認錯，真的是教壞小孩、自丟民進黨的臉，吳沛憶也應該馬上辭去性平會委員。

面對媒體詢問，具體求償金額為何，陳玉珍則說，大約為新台幣150萬元，如果最後順利獲賠，屆時將捐助相關公益團體，做為性平教育費用。

吳沛憶 民進黨 陳玉珍

延伸閱讀

影／徐巧芯穿運動內衣力挺陳玉珍 批吳沛憶、黃捷假女權

藍轟吳沛憶霸凌女性穿衣自由 毫無性平概念還造謠

影／酸脫衣碰瓷遭陳玉珍提告 吳沛憶：立院不是動物園

影／陳玉珍告吳沛憶求償150萬元 「碰瓷是大陸用語被統戰？」

相關新聞

曾說共機擾台就停辦雙城論壇 民進黨批蔣萬安承諾跳票

近日陸生來台交流紛擾不斷，加上共機擾台力道未減，正值台北上海雙城論壇前夕，民進黨今質疑台北市長蔣萬安違背 選前承諾...

王金平 : 沒要選黨主席 盼兩岸善用其心勿壞話說盡

立法院前院長王金平昨天號召近千人提出兩岸新論述「分治而不分立，主權同而不分」，盼為兩岸搭橋打開僵局，創造和平契機。王金平...

替黑熊學院編900萬辦園遊會？劉世芳駁斥：將公開招標

為加強社會韌性，內政部明年度編列4.1億多元的預算，國民黨立委羅智強質疑其中有900萬元用於舉辦親子園遊會，相關經費是否...

傳中共策動台藝人組黨？劉世芳：若違規將依法辦理

台灣網紅八炯拍攝紀錄片揭露中國收買網紅藉此統戰，也傳出中國可能資助台灣藝人組「台灣擁和黨」參與2026年地方選舉。內政部...

就安基金支應勞部近3年媒宣逾1.2億明年再加倍 立委：編列應公開透明

近期勞動部就安基金爭議延燒，今天有立委指出，勞動部近3年媒體宣傳費就花了就安基金超過1.2億元，明年度就安基金的媒宣費預...

影／綠轟蔣萬安停辦雙城承諾跳票 北市反擊：襯托兩岸事務無能

台北上海雙城論壇17日登場，民進黨中央黨部今質疑蔣萬安交流換共機擾台，過去停辦雙城論壇兩承諾跳票。北市發言人殷瑋反擊，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。