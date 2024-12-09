汙衊女性穿著 陳玉珍要吳沛億賠150萬

「我在6日的國會衝突有穿襯衫，民進黨立委吳沛億與黃捷汙衊我仍不道歉，將提告！」國民黨立委陳玉珍9日與同僚徐巧芯、陳菁徽、王鴻薇與許宇甄以影片還原「脫衣求碰瓷」表示，她當天有穿襯衫，但過去標榜性平的吳沛億卻針對她的穿著大肆羞辱，她決定要告吳沛億、求償150萬元，若獲賠將捐出所得進行性平教育。

藍委穿無袖力挺

陳玉珍首先在記者會播放6日議事衝突的影片表示，當天她有穿襯衫，是因為在衝突中被扯開，且後來她也有把拉鍊拉起來，但黃捷在衝突直播時卻說她：「好噁心、不想看」，而吳沛億事後還在臉書上說陳玉珍「脫衣求碰瓷」，企圖營造她想要趁機告綠委性騷擾的假象，且即使她後來到吳沛億臉書要求澄清，吳也不願道歉與更正。

「女性的穿著不應該被如此惡意評價！」徐巧芯當場也將外套脫下，露出裡面穿的無袖上衣表示，為了響應陳玉珍她也如此穿著，反觀吳沛億與黃捷過去高喊性平、尊重多元，黃捷還因此入選BBC全球百大女性，但議場衝突的相關言論，已顯示黃捷不符合百大女性資格，國民黨將寫信給BBC抗議、要求取消黃捷百大女性資格。

賠償全將捐性平團體

同黨立委陳菁徽也說，民進黨多位政要，包括段宜康、陳其邁、何志偉與王閔生等人都曾在國會穿過女裝，象徵要打破性別的籓籬，結果黃捷與吳沛億目前的行為來看就是雙標。陳玉珍表示，由於吳沛億在臉書上不願修改說法或認錯，將依《民法》第184條與195條提告、求償150萬元，若獲償，將捐款給性平團體。記者會結束後，陳玉珍便前往台北地院提告。

不過民進黨同步在黨團記者室召開記者會反駁陳玉珍，書記長蔡易餘不滿指出，陳玉珍過去多次用暴力對待女綠委，已經是朝野衝突慣犯，6日她還將民進黨立委林月琴推開又踹一腳，如此使用暴力不被允許。幹事長吳思瑤也說，她曾被陳玉珍環抱、勒脖，如今想來也是餘悸猶存。

當天有提醒陳玉珍

吳思瑤也辯稱，當天陳玉珍第一次拉鍊掉下來的時候，她與同黨立委張雅琳、吳沛億都有提醒陳玉珍拉回去，是為了避免陳玉珍被拍攝到的保護心態，陳玉珍第一次雖然拉了起來，但後來又主動把拉鍊拉下來，她就無法理解陳玉珍為何要這麼做？雙方各執其詞，也讓此事陷入了羅生門。

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