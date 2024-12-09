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評王金平「主權同而不分」 民進黨：主權不容侵犯併吞
立法院前院長王金平主張「兩岸治權不相隸屬，主權同而不分」的新兩岸論述，民進黨中國部主任吳峻鋕今天稱，將持續觀察王金平談話用意，他說兩岸交流要建立在「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯吞併」等4大人民共識之上，並強調民進黨要與對岸交流的善意沒有改變。
王金平成立的中道和平聯盟智庫，昨天舉行和平宣言倡議大會盟。王金平表示，要尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。
民進黨中國部主任吳峻鋕今天指出，民進黨有注意到王金平提出新兩岸論述，但目前沒有更多評論，另也注意到馬英九基金會執行長蕭旭岑稱，王金平主張與前總統馬英九一致，未來將持續觀察王金平兩岸論述的用意。
吳峻鋕進一步表示，民進黨的善意一直沒有改變，但抱持惡意、不願善意交往的看起來是中共方面。他說，民進黨支持兩岸對等尊嚴、健康有序的對話交流，只要中國方面願意放棄對台不理性的壓迫，正視中華民國的存在，兩岸政府馬上可以友善交流，共同為兩岸人民福祉努力。
吳峻鋕重申，台灣人民的最大共識就是堅持自由民主的憲政體制 、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯吞併、中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。
吳峻鋕另引述陸委會最新民調，他說，有74.1%的民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，有86.7%民眾支持台灣未來要由台灣2300萬人決定，兩岸交流的討論必須站在台灣人民最大的共識之上。
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