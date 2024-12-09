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影／徐巧芯穿運動內衣力挺陳玉珍 批吳沛憶、黃捷假女權

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（中）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，國民黨立委徐巧芯（右二）今天在立法院黨團記者會脫下外套秀出運動內衣力挺，她表示，女生要怎麼穿是女性自主權，不容許他人置喙，並批評吳沛憶和黃捷一向都標榜最注重性別平權，卻言論羞辱工作場合的女性。記者余承翰／攝影
立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（中）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，國民黨立委徐巧芯（右二）今天在立法院黨團記者會脫下外套秀出運動內衣力挺，她表示，女生要怎麼穿是女性自主權，不容許他人置喙，並批評吳沛憶和黃捷一向都標榜最注重性別平權，卻言論羞辱工作場合的女性。記者余承翰／攝影

立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，陳玉珍上午在立法院黨團舉行記者會反駁，指她是因為攻防中襯衫被扯破才露出內衣，批吳的發言充滿貶低女性觀念，不僅沒勇氣認錯，也沒向她道歉，今天將提告交由司法解決。同黨立委徐巧芯則在記者會上脫下外套秀出運動內衣力挺，她表示自己特別穿運動內衣力挺，女生要怎麼穿是女性自主權，不容許他人置喙。

陳玉珍指出，吳沛憶在選舉期間自稱支持女性自主權，也曾經只穿運動內衣拍照，放到臉書上作為提倡女權，如今卻反過來指她碰瓷，「真的是汙辱人，假面立委」。並表示原本要給吳沛憶24小時求證、要求道歉，但她至今還不承認錯誤，只好到法院提告，已經請律師連夜寫好狀紙，讓司法還原真相。

徐巧芯表示，自己今天特別穿運動內衣聲援，並指出吳沛憶三年前曾於臉書發文，「在家練習瑜珈時，發現外界說女生穿運動內衣去健身房是怎樣怎樣，但吳沛憶覺得沒什麼不可以」，現在卻針對陳玉珍進行性別羞辱？黃捷則在直播中說陳玉珍好噁心、不想看，批評兩人一向都標榜最注重性別平權，卻言論羞辱工作場合的女性，愧對當選的核心理念與其所宣稱要捍衛保護的性別平權價值。

立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（左）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，國民黨立委徐巧芯（右）今天在立法院黨團記者會脫下外套秀出運動內衣力挺，她表示，女生要怎麼穿是女性自主權，不容許他人置喙，並批評吳沛憶和黃捷一向都標榜最注重性別平權，卻言論羞辱工作場合的女性。記者余承翰／攝影
立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（左）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，國民黨立委徐巧芯（右）今天在立法院黨團記者會脫下外套秀出運動內衣力挺，她表示，女生要怎麼穿是女性自主權，不容許他人置喙，並批評吳沛憶和黃捷一向都標榜最注重性別平權，卻言論羞辱工作場合的女性。記者余承翰／攝影
立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（圖）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，陳玉珍上午在立法院黨團舉行記者會反駁，指她是因為攻防中襯衫被扯破才露出內衣，批吳的發言充滿貶低女性觀念，不僅沒勇氣認錯，也沒向她道歉，今天將提告交由司法解決。記者余承翰／攝影
立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（圖）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，陳玉珍上午在立法院黨團舉行記者會反駁，指她是因為攻防中襯衫被扯破才露出內衣，批吳的發言充滿貶低女性觀念，不僅沒勇氣認錯，也沒向她道歉，今天將提告交由司法解決。記者余承翰／攝影
立法院6日院會再度爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（中）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，陳玉珍上午在立法院黨團舉行記者會反駁，並指吳在選舉期間自稱支持女性自主權，也曾經只穿運動內衣拍照，放到臉書上作為提倡女權，如今卻反過來指她碰瓷，「真的是汙辱人，假面立委」。記者余承翰／攝影
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吳沛憶 運動 陳玉珍

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