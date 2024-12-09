快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

阿薩德已逃亡俄羅斯，敘利亞真的能迎來新局？

「聯合利劍2024C」軍演要來了？ 國防部宣布開設應變中心

防衛韌性編900萬辦園遊會？劉世芳：盼社會認識民防

中央社／ 台北9日電

國民黨立委羅智強質疑，內政部在「全社會防衛韌性訓練工作」計畫編列親子園遊會新台幣900萬元預算太高，且是否為黑熊學院量身訂製。內政部長劉世芳表示，希望大家認識民防與全社會韌性，將公開招標。

國民黨立委羅智強等人質疑內政部114年度預算案提案，指內政部在役政業務下「全社會防衛韌性訓練工作」辦理親子園遊會、驗證型戶外演訓活動等推廣民防教育活動所需業務費編列2400萬元，其中光親子園遊會就編列高達900萬元，花費高昂，也與提升民防訓練量能及建立防衛韌性的主要目標無直接關聯，質疑必要性及效益，因此提議將900萬元預算全部刪除。

此外，中國時報報導，羅智強質疑，現在辦民防親子園遊會的單位，網路查到的幾乎都是黑熊學院舉辦，質疑這筆錢是不是為黑熊學院量身訂製。

劉世芳今天上午列席立法院內政委員會前接受媒體聯訪，她表示，親子園遊會是希望大家認識民防與全社會韌性，完全沒有委託給民間單位舉辦的問題。

媒體追問，園遊會編列900萬元預算是否太貴。劉世芳說明，參與者有替代役與家屬，讓他們更了解到什麼是替代役與民防，未來一定會用公開招標處理。

內政部 民防 親子

延伸閱讀

明年有望設新住民發展署 劉世芳：盼立委們審預算手下留情

被問民進黨團附和南韓戒嚴 劉世芳、李進勇一陣沉默

兩岸交流都統戰？羅智強、沈伯洋火爆互嗆4分鐘

南韓戒嚴 民進黨發文附和偷刪？羅智強叫賴清德出來講

相關新聞

曾說共機擾台就停辦雙城論壇 民進黨批蔣萬安承諾跳票

近日陸生來台交流紛擾不斷，加上共機擾台力道未減，正值台北上海雙城論壇前夕，民進黨今質疑台北市長蔣萬安違背 選前承諾...

王金平 : 沒要選黨主席 盼兩岸善用其心勿壞話說盡

立法院前院長王金平昨天號召近千人提出兩岸新論述「分治而不分立，主權同而不分」，盼為兩岸搭橋打開僵局，創造和平契機。王金平...

替黑熊學院編900萬辦園遊會？劉世芳駁斥：將公開招標

為加強社會韌性，內政部明年度編列4.1億多元的預算，國民黨立委羅智強質疑其中有900萬元用於舉辦親子園遊會，相關經費是否...

傳中共策動台藝人組黨？劉世芳：若違規將依法辦理

台灣網紅八炯拍攝紀錄片揭露中國收買網紅藉此統戰，也傳出中國可能資助台灣藝人組「台灣擁和黨」參與2026年地方選舉。內政部...

就安基金支應勞部近3年媒宣逾1.2億明年再加倍 立委：編列應公開透明

近期勞動部就安基金爭議延燒，今天有立委指出，勞動部近3年媒體宣傳費就花了就安基金超過1.2億元，明年度就安基金的媒宣費預...

影／綠轟蔣萬安停辦雙城承諾跳票 北市反擊：襯托兩岸事務無能

台北上海雙城論壇17日登場，民進黨中央黨部今質疑蔣萬安交流換共機擾台，過去停辦雙城論壇兩承諾跳票。北市發言人殷瑋反擊，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。