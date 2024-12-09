防衛韌性編900萬辦園遊會？劉世芳：盼社會認識民防
國民黨立委羅智強質疑，內政部在「全社會防衛韌性訓練工作」計畫編列親子園遊會新台幣900萬元預算太高，且是否為黑熊學院量身訂製。內政部長劉世芳表示，希望大家認識民防與全社會韌性，將公開招標。
國民黨立委羅智強等人質疑內政部114年度預算案提案，指內政部在役政業務下「全社會防衛韌性訓練工作」辦理親子園遊會、驗證型戶外演訓活動等推廣民防教育活動所需業務費編列2400萬元，其中光親子園遊會就編列高達900萬元，花費高昂，也與提升民防訓練量能及建立防衛韌性的主要目標無直接關聯，質疑必要性及效益，因此提議將900萬元預算全部刪除。
此外，中國時報報導，羅智強質疑，現在辦民防親子園遊會的單位，網路查到的幾乎都是黑熊學院舉辦，質疑這筆錢是不是為黑熊學院量身訂製。
劉世芳今天上午列席立法院內政委員會前接受媒體聯訪，她表示，親子園遊會是希望大家認識民防與全社會韌性，完全沒有委託給民間單位舉辦的問題。
媒體追問，園遊會編列900萬元預算是否太貴。劉世芳說明，參與者有替代役與家屬，讓他們更了解到什麼是替代役與民防，未來一定會用公開招標處理。
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