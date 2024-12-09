「主權同而不分」掀論戰　許智傑籲：不如稱兄弟之邦

立法院前院長王金平主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，民進黨立委林楚茵質疑，這跟一國兩制一模一樣，所謂主權到底是中華人民共和國還是中華民國？又是一場「假交流真統戰」的騙局；民進黨立委許智傑也稱不能接受，既然是兩個不同國家，不如直接說是「兄弟之邦」。

林楚茵指出，「主權同而不分」是文字遊戲，跟中國的「一國兩制」一模一樣。根據民調，多數台灣人的民意就是「台灣擁有自己的主權」，「主權同而不分」到底是哪個國家的主權？中華人民共和國還是中華民國？但中國才不會給予「一中互表」空間，若中國在台實施一國兩制，就是走向香港後塵。

林楚茵表示，王金平這次改用「宗教活動」進行包裝，但在他一連串發言背後，真正的關鍵「主權」卻沒有說清楚，因為這又是一場「假交流真統戰」的騙局。她強調，中華民國是主權獨立、民主自由、言論多元的國家。國家主權並不能夠用「喬」的，請王金平不要再用話術欺騙台灣人。