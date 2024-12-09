民進黨「戒嚴文」 朱立倫批綠還不道歉 國人感到丟臉

南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團當時在社群媒體上發表疑似「挺戒嚴」的言論，引發輿論譁然，甚至該事件也登上國際媒體。國民黨主席朱立倫今天回應，民進黨到現在還不道歉，讓國人感到丟臉和有疑慮。

朱立倫今天上午11點參加中國國民黨建黨130週年黨慶新竹縣黨部慶祝活動，新竹縣長楊文科、國民黨部主委陳見賢、前新竹縣長邱鏡淳、多位議員等人都參與，現場高唱生日快樂歌曲，氣氛相當熱烈。

朱立倫在會前接受媒體採訪，他表示，到目前為止，全世界只有一個政黨附和南韓的戒嚴，而且讓全世界媒體報導「挺戒嚴的」，就是「民主進步黨」，民進黨到現在還不道歉，讓所有國人感到丟臉和有疑慮。