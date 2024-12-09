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民進黨「戒嚴文」 朱立倫批綠還不道歉 國人感到丟臉

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
現場高唱生日快樂歌曲，氣氛相當熱烈。記者郭政芬／攝影
現場高唱生日快樂歌曲，氣氛相當熱烈。記者郭政芬／攝影

南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團當時在社群媒體上發表疑似「挺戒嚴」的言論，引發輿論譁然，甚至該事件也登上國際媒體。國民黨主席朱立倫今天回應，民進黨到現在還不道歉，讓國人感到丟臉和有疑慮。

朱立倫今天上午11點參加中國國民黨建黨130週年黨慶新竹縣黨部慶祝活動，新竹縣長楊文科、國民黨部主委陳見賢、前新竹縣長邱鏡淳、多位議員等人都參與，現場高唱生日快樂歌曲，氣氛相當熱烈。

朱立倫在會前接受媒體採訪，他表示，到目前為止，全世界只有一個政黨附和南韓的戒嚴，而且讓全世界媒體報導「挺戒嚴的」，就是「民主進步黨」，民進黨到現在還不道歉，讓所有國人感到丟臉和有疑慮。

朱立倫也提到立法院要檢討現在的戒嚴法令，現在的戒嚴法有一個月的空窗期，等於是一個月後讓立法院來追認，他從世界民主國家的先例，再到韓國個案來看，的確要在最快時間由國會來確認，意即24小時內由國會來同意，這應該要來修正。他也呼籲民進黨「若真正為台灣的民主，就應該要來支持。」

國民黨主席朱立倫今天參加慶祝活動，和民眾互動熱絡。記者郭政芬／攝影
國民黨主席朱立倫今天參加慶祝活動，和民眾互動熱絡。記者郭政芬／攝影
朱立倫今天上午11點參加中國國民黨建黨130週年黨慶新竹縣黨部慶祝活動，新竹縣長楊文科、國民黨部主委陳見賢、前新竹縣長邱鏡淳、多位議員等人都參與，現場高唱生日快樂歌曲，氣氛相當熱烈。記者郭政芬／攝影
朱立倫今天上午11點參加中國國民黨建黨130週年黨慶新竹縣黨部慶祝活動，新竹縣長楊文科、國民黨部主委陳見賢、前新竹縣長邱鏡淳、多位議員等人都參與，現場高唱生日快樂歌曲，氣氛相當熱烈。記者郭政芬／攝影
朱立倫今天上午11點參加中國國民黨建黨130週年黨慶新竹縣黨部慶祝活動。記者郭政芬／攝影
朱立倫今天上午11點參加中國國民黨建黨130週年黨慶新竹縣黨部慶祝活動。記者郭政芬／攝影

新竹 朱立倫 民進黨

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