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影／酸脫衣碰瓷遭陳玉珍提告 吳沛憶：立院不是動物園

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對立法院6日爆發朝野衝突，民進黨立委吳沛憶指控藍委陳玉珍外套下只穿內衣，企圖「碰瓷」性騷，陳玉珍表示今天將提告交由司法解決。吳沛憶上午回應，希望每位立委都可以尊重自己，尊重人民用選票託付立委的責任，不要一再脫序，把立法院變成動物園。記者胡經周／攝影
針對立法院6日爆發朝野衝突，民進黨立委吳沛憶指控藍委陳玉珍外套下只穿內衣，企圖「碰瓷」性騷，陳玉珍表示今天將提告交由司法解決。吳沛憶上午回應，希望每位立委都可以尊重自己，尊重人民用選票託付立委的責任，不要一再脫序，把立法院變成動物園。記者胡經周／攝影

針對立法院6日爆發朝野衝突，民進黨立委吳沛憶指控藍委陳玉珍外套下只穿內衣，企圖「碰瓷」性騷，陳玉珍表示今天將提告交由司法解決。吳沛憶上午回應「立法院不是動物園」，也呼籲陳玉珍希望每位立委都可以尊重自己，尊重人民用選票託付立委的責任，不要一再脫序，把立法院變成動物園。

吳沛憶強調，如果大家為了一件內衣在爭執，就是遺忘藍、白現在還在無理杯葛明年的總預算、遺忘藍、白在立法院惡修選罷法，沒收人民的權利，也質疑藍、白說要挺運動，上周卻擋下運動部成立修法的法案，擋下防止棒球打假球的防堵基金。而對於國民黨立委徐巧芯上午也於國民黨團記者會上以脫外套、展示身穿運動內衣行動聲援陳玉珍，吳沛憶僅表示「尊重」。

吳沛憶 立法院 陳玉珍

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