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網紅否認為陸宣傳「民進黨還一直講」 蕭旭岑揭目的：只想留下一種聲音
外傳中共收買台灣網紅，雖有被點名的網紅雖跳出來否認，仍引發社會高度關注。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（9日）表示，即便有網紅出來否認了，「民進黨還是要講，他們就是要斷絕兩岸的交流」。蕭旭岑更說，當把兩岸關係推到極致的時候，沒有民間聲音，就會把中國大陸傳遞的正面訊息都打成收買。
網紅八炯12月6日發布自製「中國統戰紀錄片上集」，邀請曾被中國刻劃為「愛國台灣青年」樣板的陳柏源，揭露中國大陸出資收買網紅，其中就有一些近期到中國旅遊的台灣網紅，引發社會聯想。
蕭旭岑在廣播節目hitfm《嗆新聞》中聊到「網紅被收買」議題，認為即便有網紅出來否認了，民進黨還是要講，讓他不禁思考綠營的目的是什麼？「我的答案只有一個，就是要斷絕兩岸的交流」，他質疑民進黨要把赴陸旅遊觀光再回來拍片的這些網紅，都定位成是被中共收買。
蕭旭岑說「我只能解釋說民進黨政府不希望兩岸有正常、健康、有序的交流，他希望台灣人對大陸是有負面、誤解的印象」。蕭旭岑認為，「此舉對台灣人的立場、利益，是完全不符合的，因為世界各國本來就有各式各樣的情報行為」，但「你們今天一竿子打翻一船人，把所有到大陸去回來拍片的網紅，全部都打成說是被中共收買」。
蕭旭岑最後也表示，「這樣其實有一個風險，就是當把兩岸關係推到極致的時候，他就沒有民間聲音的空間了，就會把中國大陸正面的訊息都打成被收買」。
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