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主權議題豈可同而不分？陳冠廷遺憾：籲王金平慎思慎言
立法院前院長王金平拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。民進黨立委陳冠廷今天指出，此說法令人憂慮且遺憾，守護主權是國家最基本底線，這套論述將嚴重影響國際社會對台灣的認知，對台灣的國際空間「百害而無一利」，造成負面影響。
針對王金平以宗教人士及中道和平方式與中國建立對話管道一事，陳冠廷指出，長期以來不論透過陸委會或海基會等正式管道，也都是走中道和平路線，但都遭到中國以「一個中國」甚至「一國兩制」的框架為前提而拒絕對話。「中國對台灣在國際參與上的打壓，才是問題的核心所在。」
陳冠廷進一步表示，近期中國持續對台進行軍事威嚇，問題並非出在台灣方面。他呼籲中方能改變其強硬立場，只要中方願意改變立場，未來的對話管道將會非常多元。
「主權議題豈可同而不分？」陳冠廷再次呼籲王金平應該慎思慎言，以免誤導國際視聽。他強調，台灣雖然樂見兩岸和平對話，但必須建立在對等尊重的基礎之上，中方勿預設前提，也不能犧牲台灣主權地位。
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