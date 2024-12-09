王金平拋兩岸主權同而不分 蕭旭岑讚他是真台派

立法院前院長王金平昨拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，獲藍營肯定。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，王金平為兩岸僵局找解方，是真正以台灣人的利益與福祉出發的真台派，呼籲賴政府應思考一下王金平的建議。

王金平主張，「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立、打開僵局、創造和平契機的最務實作法；若大多數人能接受，就可據此推動兩岸各種交流。

蕭旭岑今上午接受「嗆新聞」廣播專訪時指出，他看了王院長的說法滿感動的，王金平的論述扣緊中華民國憲法，也提到李登輝總統在任內創設國統會，開啟辜汪會談兩岸交流，雖然最後他的政治立場轉變，但並不影響他在總統任內的對兩岸的貢獻。

蕭旭岑說，王金平是回到李登輝時期根據中華民國憲法，對台灣跟大陸關係的論述，為當前的情況找解方，尤其兩岸現已走入相較於過去更悲觀的道路，尤其自從與美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西來台後，基本上是軍事行動大於兩岸交流，對台海情勢造成不可逆的傷害。

蕭旭岑說，王金平提出論述是一個呼籲，也是回到中華民國憲法架構，他相信王應該是思考很久了，他最重要的是把中華民國憲法的架構，用新的表述方式。

談及九二共識，蕭旭岑說，這是國安會前秘書長蘇起2000年發明的名詞，蘇起後來也公開說過，九二共識的發想是為了民進黨，因為這4字沒有「一中」、也沒有「統一」，他認為民進黨比較會接受，只是沒有想到民進黨完全不領情，後來蔡英文任內又將其汙名化。

蕭旭岑說，事實上九二共識是很中性的名詞，但現在民進黨不要九二共識，所以王金平論述直接談到一中問題以及兩岸主權同而不分，簡單講就是按照中華民國憲法，主權上的中國就是中華民國，包含台灣跟大陸地區。過去對岸一直說，九二共識是共同政治基礎，民進黨不要，王能否重新找到與對岸的橋樑，有待觀察。

不過，蕭旭岑也說，王金平已經卸任，不管如何他與前總統馬英九一樣是民間人士，這個倡議昨天看民進黨立委初步反應是比較負面的，像民進黨立委沈伯洋認為這個論述是一國兩制的概念，這是完全的兩國論架構了，現在要找到比九二共識更中性的名字，好像很困難。

蕭旭岑表示，大家必須正視兩岸分治的事實，但分治不代表要永遠分離、也不代表真的變成兩個國家。他呼籲賴清德政府能思考一下王金平的建議，在當前兩岸僵局下，如何找到對岸也可接受的共同橋樑，這是需要去智慧去思考的。