王金平 : 沒要選黨主席 盼兩岸善用其心勿壞話說盡
立法院前院長王金平昨天號召近千人提出兩岸新論述「分治而不分立，主權同而不分」，盼為兩岸搭橋打開僵局，創造和平契機。王金平罕見大動作引發政壇關切，認為他劍指明年國民黨主席選舉，王金平今天表示，他沒有要選黨主席，提出兩岸新論述是希望盡一己之力，化解兩岸對立衝突，為兩岸人民謀福祉。
王金平今天表示，提出兩岸新論述，是要讓大家坐下來談，這個新論述是替代「九二共識」的說法，精神都一樣，要讓兩岸好，但是詮釋兩岸關係的方式和代表意義不一樣，兩岸治權互不隸屬，主權同而不分，「你們（中國大陸）的憲法裡有我們，我們憲法的領土及於你們」，這就是「同」，兩岸在這個基礎上，先有交流，交流中有互動，進而產生好的元素出現，之後兩岸受委託機構海基、海協兩會恢復協商，再看如何能更進一步。
「這些都操之在執政的民進黨政府」王金平說，兩岸互相尊重包容，退一步思考，兩岸政府要善用其心，人民也要善用其心，這個心就是善心，尊重包容接納好的意見，「不要壞話說盡」，如果都往壞的地方想，兩岸未來要怎麼辦？
王金平說，他希望兩岸有溝通的機會，「現在是好的時機，彼此以善意對待，以善心對應，漸漸化解對立緊張的情勢，自然演化和平」，不要因為誤解產生對立衝突，本乎誠心溝通協調，真誠就是心，善用其心，就是本乎真誠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言