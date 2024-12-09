影／陳玉珍告吳沛憶求償150萬元 「碰瓷是大陸用語被統戰？」

立法院朝野6日為「選罷法」修正上演全武行，民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」。今天陳玉珍至台北地方法院遞狀，對吳沛憶提出民事訴訟求償150萬元，並要求吳沛憶道歉，她說若獲得求償金會捐公益做性平教育，另也質疑「碰瓷」是大陸用語，是不是被統戰了都不知道？

吳沛憶周五在臉書貼出陳玉珍拉下外套的影片，質疑陳外套底下只穿內衣，是「脫衣求碰瓷」，陳玉珍隨即留言表示「如果裡面沒有穿襯衫就辭職下台」。

陳玉珍今指出，吳沛憶委員信口開河，不求證事實、顛倒是非、顛倒黑白。「我給他時間了，如果他目前為止願意道歉、更正臉書上的錯誤內容，真的可以原諒他，但遲遲等不到他的道歉，萬不得已只好到台北地方法院提告，提出民事求償150萬元，如果獲得求償金會捐給相關公益團體做性平教育」。

陳玉珍說，當天所有媒體都在現場，我出去時襯衫是破的，我有給大家看，大家很不好意思，我去廁所脫下襯衫；在衝突的過程中，我的藍色袖子是捲起來的，他說我「脫衣球碰瓷」真的是不能接受。我記得我在旁邊跟賴瑞隆聊一陣子，跟他說是不是不要站主席台，他回應他站在那裡，不要互相太衝突。

陳玉珍怒斥吳沛憶信口開河，「碰瓷真的是大陸用語，他是不是被統戰了都不知道」他口口聲聲說他支持女權、支持性別平權，這是他標榜的進步價值，竟然可以不分青紅皂白，吳沛憶求證過了他應該來道歉、更正，死不悔改的個性，就讓法院來還原事實真相。