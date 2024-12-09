朱蕙蓉傳「她女兒說」蔡壁如很噁心 陳智菡自責還原真相

民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉近日指稱，民眾黨立法院黨團主任陳智菡不滿前立委蔡壁如，孩子甚至脫口而出「我媽媽最討厭她，每次看到她就說她很噁心」，陳智菡對此表示，這個訊息讓她備感困擾，也為了沒有保護好孩子被而自責。

朱蕙蓉先前在政論節目指出，「戰狼夫婦」陳智菡和許甫曾經帶女兒到電視台錄影，怎料孩子在梳化間看見電視，正在播放台中市政府顧問蔡壁如，沒有被黨內邀請參加尾牙的新聞，竟然脫口一句「我媽媽最討厭她，每次看到她就說她很噁心」。

陳智菡在臉書發文表示，朱蕙蓉與其朋友從今年初開始，到處散播這個消息，8月後更變本加厲，自己為了保護孩子，曾經致電對方求證，希望停止這種行為，結果得到「公視該節目的主持人視網膜告訴她」的回覆，不過當天大家都在棚內錄影，並且直到錄影結束過後就離開。

陳智菡還原，主持人並未跟孩子私下相處，或者是有說話的機會，「孩子唯一接觸到主持人的時間，只有在錄影前後，製作單位帶我們3人進棚與兩位主持人打招呼、結束後拍照道別」，全程都沒有朱蕙蓉提到的噁心、討厭什麼等內容，兩位主持人都非常友善。

陳智菡也說，這個訊息讓她備感困擾，也為了沒有保護好孩子被而自責，直到今年8月傳得太誇張，自己才忍不住致電朱蕙蓉，請對方不要利用一個6歲小孩，不在父母親身邊的時候製造謠言，昨天也有記者前來詢問回應，「感謝記者願意求證，我就說出了完整的經過。」

不過，陳智菡也感嘆，事後得知記者致電朱蕙蓉求證，結果對方僅說希望低調、紛爭到此為止，「在她傳播了將近一整年，上遍東森關鍵時刻、三立新台派上線、年代雅琴看世界等多個政論節目，熱烈討論之後。」