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核安會：政府投入研究新核能 累積技術能量接軌世界

中央社／ 台北9日電

新任核能安全委員會主委陳明真今天表示，政府對於新核能持開放態度，包括核融合及第4代核反應器，政府投入資源進行研究，持續努力與世界接軌，現在先累積技術能量，未來若認為是可行，到時候再根據需要做判斷。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案，陳明真受訪前做上述表示。

針對媒體詢問，政府對新核能態度，陳明真說，政府對新核能持開放態度，新核能指的是核融合及第4代核反應器，政府已投入資源針對核融合部分項目研究，明年對第4代核反應器也有更多資源注入，政府會跟世界接軌，繼續努力往這方面走。

陳明真表示，現在會先累積技術能量，未來若認為是可行的話，技術能量也準備好，到時候再根據需要做判斷。

媒體詢問，他曾於2022年投稿媒體，建議延長非核家園時程適度展延，現在是否維持主張，陳明真表示，非核家園是民進黨一向的主張，還是不變，當初投稿是提供時程是否有討論空間的想法。

陳明真表示，時程上的安排取決於經濟部跟台電，要看國家的電力需求跟準備程度。

核能 非核家園

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