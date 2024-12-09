王金平拋「主權同而不分」林佳龍：易陷名詞混淆與爭論

立法院前院長王金平昨拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。外交部長林佳龍今天在立法院表示，台灣是主權獨立的民主國家，有民選的政府，區分主權、治權，容易陷入到名詞的混淆，甚至一些爭論。

王金平表示，「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立、打開僵局、創造和平契機的最務實作法，若大多數人能接受，就可據此推動兩岸各種交流。不過，民進黨立委沈伯洋認為，這是另個「一國兩制」的概念。

林佳龍今列席立法院外交及國防委員會，會前受訪表示，台灣是主權獨立的民主國家，有民選的政府，其實區分主權、治權，容易陷入到名詞的混淆，甚至一些爭論，相信不管是賴清德總統提到的，兩岸關係建立在四個堅持與四個和平支柱行動方案上。

林佳龍說，政府的立場很清楚，不管是主權治權，最重要的是一個民主國家，民選的政府要能保障人民的人權與產權，去區分主權治權，也許容易陷入一些名詞之爭，最重要的是，台灣是一個主權在民的國家，透過民選政府來治理，也與國際交往。