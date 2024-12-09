快訊

台中9輛四方電巴暗夜起火燒剩骨架 火調出爐：電池過度放電

第3胎生父成謎…張柏芝被爆偷生第4胎 神隱1年曝蹤跡

川普稱上周曾與習近平「溝通」 要求協助俄烏實現和平、未談台灣

王金平拋「主權同而不分」林佳龍：易陷名詞混淆與爭論

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部長林佳龍出席備詢。本報資料照（記者曾吉松／攝影）
外交部長林佳龍出席備詢。本報資料照（記者曾吉松／攝影）

立法院前院長王金平昨拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。外交部長林佳龍今天在立法院表示，台灣是主權獨立的民主國家，有民選的政府，區分主權、治權，容易陷入到名詞的混淆，甚至一些爭論。

王金平表示，「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立、打開僵局、創造和平契機的最務實作法，若大多數人能接受，就可據此推動兩岸各種交流。不過，民進黨立委沈伯洋認為，這是另個「一國兩制」的概念。

林佳龍今列席立法院外交及國防委員會，會前受訪表示，台灣是主權獨立的民主國家，有民選的政府，其實區分主權、治權，容易陷入到名詞的混淆，甚至一些爭論，相信不管是賴清德總統提到的，兩岸關係建立在四個堅持與四個和平支柱行動方案上。

林佳龍說，政府的立場很清楚，不管是主權治權，最重要的是一個民主國家，民選的政府要能保障人民的人權與產權，去區分主權治權，也許容易陷入一些名詞之爭，最重要的是，台灣是一個主權在民的國家，透過民選政府來治理，也與國際交往。

林佳龍 王金平 立法院

延伸閱讀

回應「分治不分立」新論述 國民黨：肯定王金平為兩岸找解方

王金平拋兩岸主權「同而不分」 邱志偉：易被帶入統一陷阱

和平宣言倡議 王金平：兩岸治權互不隸屬、主權同而不分

王金平兩岸和平倡議 侯友宜：交流要對等用和平往前走

相關新聞

選罷法修法再闖關時間表曝 林思銘：不會突襲民進黨

立法院會6日處理「公職人員選舉罷免法」連署加嚴版，朝野立委爆發激烈肢體衝突。國民黨立院黨團書記長林思銘今天表示，20、2...

王金平拋「主權同而不分」林佳龍：易陷名詞混淆與爭論

立法院前院長王金平昨拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。外交部長林佳龍今天在立法院表示，台灣是主權獨...

【重磅快評】戒嚴大「菊」觀 陳菊換位子換腦袋

戒嚴像魔戒，掌權者必須戒慎恐懼。南韓總統尹錫悅輕率發動「流產戒嚴」、監察院長陳菊雙標護航民進黨「戒嚴文」，引發議論。明天...

民眾黨新選出111黨代表 蔡壁如：不忘初衷 也不用害怕輿論分化

民眾黨本月7日舉行第3屆黨代表選舉，選出111位黨代表，台中市府市政顧問蔡壁如昨晚在臉書恭喜111位黨代表，她也喊話團結...

蔡英文「起家厝」公平會 政治味不濃卻有沙皇條款

立法院三黨不過半，各項人事同意權案成為攻防焦點，考試院正副院長及考試委員、司法院正副院長及大法官先後展開審查，其餘包括國家傳播通訊委員會（NCC）、公平交易委員會人事案則有待委員會排案審議。 其中公平交易委員會雖然政治性較低，但卻沒有連任限制，造成終身委員制，容易形成所謂「公平沙皇」，在野黨醞釀提出修法，刪除萬年延任條款。

【專家之眼】財劃修法 政治爭鬥玩殘財政專業

賴政府定調不修財劃法，行政院上下齊心，反制修法的明槍暗箭齊射，網路流傳的蜚語流言不斷。11月6日，立法院財委會審議財劃法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。