選罷法修法再闖關時間表曝 林思銘：不會突襲民進黨

立法院會6日處理「公職人員選舉罷免法」連署加嚴版，朝野立委爆發激烈肢體衝突。國民黨立院黨團書記長林思銘今天表示，20、27日院會國民黨會充分準備，不會用突襲的方式，會告訴民進黨何時表決，希望民進黨不要再杯葛。

立法院6日上午召開院會，國民黨團提變更議程，將攸關連署罷免須附身分證的選罷法修正草案排入討論事項第1案，多名民進黨立委攻占主席台，隨後藍綠立委爆發激烈肢體衝突，多名立委甚至血濺議場，最終立法院長韓國瑜宣布散會。

林思銘今天出席國民黨團幹部會議，並接受媒體聯訪。針對選罷法連署加嚴版何時再闖關，林思銘說，這周二、三、四有大法官人事案的詢答，周五院會上午是一般院會，下午是大法官的人事審查，所以本周國民黨對選罷法不會有任何攻防。

林思銘說，20日或27日院會國民黨會充分的準備，該面對的還是面對，也請民進黨不要再以衝突的方式阻擋，不要有戒嚴的想法，民進黨過去自己多數的時候，在立法院的相關作為大家有目共睹，為了朝野不再衝突，希望民進黨尊重國會和諧，少數服從多數。林思銘強調，不會用突襲的方式，會告訴民進黨何時要三讀表決。