【重磅快評】戒嚴大「菊」觀 陳菊換位子換腦袋

戒嚴像魔戒，掌權者必須戒慎恐懼。南韓總統尹錫悅輕率發動「流產戒嚴」、監察院長陳菊雙標護航民進黨「戒嚴文」，引發議論。明天是國際人權日，對尹錫悅和陳菊都是一次自省的機會。

尹錫悅引發戒嚴之亂，即使彈劾案未通過，出面道歉卻被媒體逮到嘴角失守，再度引爆韓國全民炸鍋；值此同時，立法院民進黨團卻發文蹭戒嚴，以尹錫悅為例，誇稱台灣遭受世界等級的暗黑惡勢力侵蝕，無腦貼文被韓國媒體和網路論壇嘲諷「噁心的蟾蜍」，民進黨也緊急刪文。

民進黨果然讓世界看到台灣，陳菊昨天提出新解。她表示，所謂「民進黨挺韓國戒嚴」是有些報導過度解讀，民進黨不必為此道歉；賴清德總統已清楚說明，台灣民主得來不易，絕不走回頭路，她無法認同國民黨立委鄭天財所稱，「（當年）戒嚴是為保護台灣」。

如果陳菊的邏輯正確，一切錯誤都是外界的過度解讀，民進黨為何要急著刪除貼文？若是因發文造成外界誤解，執政黨也應該說明清楚，何必急著「毀屍滅跡」？退一萬步而言，請問當年的美麗島受刑人陳菊，如何看待如今的監察院長陳菊？

昨是今非，與其說陳菊「Team Taiwan」、不如說陳菊「Team DPP」、挺政權、護魔戒，與韓國執政黨反對彈劾尹錫悅的思維幾乎如出一轍。監察院長應為百官表率，陳菊卻一味偏袒執政黨，但面對昔日子弟兵陳啓昱、許銘春出包，陳菊又貌似局外人。一手護航、一手切割，陳菊展現「二刀流」手法。

明天適逢美麗島事件45周年，身為美麗島事件過來人，陳菊應該用最高標準來警戒執政黨，而不是雙標縱容民進黨遊走灰色地帶，坐實「綠能，你不能」。台灣曾歷經38年戒嚴的錯誤歷史，任何人都不容重蹈覆轍，當年民主鬥士犧牲多少生命才解除魔戒，爭取到得來不易的民主、人權、自由的普世價值，美麗島老兵可以凋零、但美麗島精神不該消逝。

美麗島事件已成一頁歷史，陳菊從當年「黨外小妹」，搖身一變為「當朝菊姐」，從抗爭者變執政者，換了位子換腦袋。連續三朝執政後，民進黨儼然化身「新威權」，不論蔡政府或賴政府，陳菊都是廟堂重臣，花媽勢力盤根錯節；為了牢握魔戒權力，培植出許多妖魔鬼怪護體，沒有人是「菊外人」。夜深人靜時，陳菊是否曾捫心自問，民進黨距離當年美麗島精神有多遠？

為了護航民進黨，陳菊不惜葬送美麗島反抗威權的精神，這種只看顏色、沒有黑白的雙標「大菊觀」，正是賴總統信誓旦旦保證不走回頭路，卻無法取得全體國人信賴的原因。