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教宗撞傷下巴瘀青 駐教廷使館代賴總統致函問候

中央社／ 羅馬9日專電

教宗方濟各日前不慎在臥房撞傷，造成下巴瘀青。駐教廷大使館今天代表總統賴清德向教宗致函問候，祝福教宗方濟各早日康復。

教宗方濟各（Pope Francis）7日傍晚主持擢升21位新樞機主教的儀式時，下巴出現明顯大片黑色瘀青，引起出席者與媒體關注。教廷新聞室隨後證實，教宗下巴瘀青是因6日在房間內不慎撞到床邊桌子。

駐教廷大使館今天早上代表賴總統致函教宗方濟各，祝福教宗早日康復。信中表達，賴總統對於教宗近日下巴瘀傷情形十分關切，他代表中華民國（台灣）的人民與政府，向教宗致以誠摯問候，祝福教宗早日康復。

信函指出，教宗方濟各的熱忱與堅毅持續鼓舞著全世界成千上萬民眾，賴總統相信教宗會從所有信徒的代禱中獲得寬慰與力量，並期盼隨著每個新的一日到來，教宗的身心全人都能益加健康。

教宗方濟各自2013年起就任，他本月將滿88歲。教宗近年偶爾出現一些健康問題，包括因為膝蓋與背痛問題必須使用輪椅移動。

教宗 教廷 方濟各

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