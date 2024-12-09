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民眾黨新選出111黨代表 蔡壁如：不忘初衷 也不用害怕輿論分化

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市府市政顧問蔡壁如昨晚在臉書喊話，也恭喜民眾黨新選出的111席黨代表。記者游振昇／攝影
台中市府市政顧問蔡壁如昨晚在臉書喊話，也恭喜民眾黨新選出的111席黨代表。記者游振昇／攝影

民眾黨本月7日舉行第3屆黨代表選舉，選出111位黨代表，台中市府市政顧問蔡壁如昨晚在臉書恭喜111位黨代表，她也喊話團結「如果我們的目標是改變台灣，那就不要害怕輿論先來分化我們。」，她說這是大家的起點，更是大家的信念。

蔡壁如先恭喜這次民眾黨111席黨代表，她說這不只是一份榮耀，更是一份責任。「雖然最近我們經歷了不少風風雨雨，但有你們在，我看到的是未來的希望與可能。」

蔡壁如表示，這次選舉結果告訴我們，民眾黨是屬於所有基層黨員，屬於勇於挑戰現狀的人，作為一個年輕的政黨，我們還在成長，但正因為如此，我們更需要團結，穩穩向前走。

她過去的經歷中，自己常說，這條路上一定會有困難、有挑戰，但民眾黨的精神就是不怕開始小、不怕走得慢，只要目標對，我們就會走得遠。「而你們正是未來的推手。」

她說「現在有很多人看我們的笑話，說我們分派、說我們不穩」。她說民眾黨不是為了分裂而存在，而是為了整合更多不同的聲音，為這個社會帶來改變。

蔡壁如表示，無論挑戰多大，大家一定要相信，「如果我們的目標是改變台灣，那就不要害怕輿論先來分化我們。」「這是我們的起點，更是我們的信念。」

民眾黨 蔡壁如

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