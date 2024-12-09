陳菊稱陳啓昱、許銘春須「自己負責」 謝龍介批撇清關係

台鹽綠能前董事長陳啓昱與勞動部前部長許銘春，分別捲入光電弊案與濫用就業安定基金等爭議，兩人都出身監察院長陳菊的「菊系」。陳菊昨天首度對媒體表示，成年人必須替自己行為負責，如果違法就要依法究辦。

不過，國民黨立委謝龍介表示，陳啓昱和許銘春在陳菊庇蔭下得到權力，難道陳菊一點政治責任都沒有嗎？國民黨立委賴士葆也說，陳菊的講法當然是官方說法、四平八穩，可是陳啓昱與許銘春後來做這麼多違法、違規的事，難道不就是因為後面有陳菊的力量嗎？陳菊似乎只是要撇清跟陳啟昱及許銘春的關係而已，欠社會一個道歉。

身兼國家人權委員會主委的陳菊，昨天出席人權海報設計競賽頒獎典禮。會前被記者問及陳啓昱與許銘春，陳菊表示，有些人曾在她擔任公職期間共事，但他們都是國家公務人員，如果有任何違法就是依法究辦，每個人都為自己的行為，「有沒有問題，當然成年人必須自己負責」，她相信司法會毋枉毋縱、依法究辦。

謝龍介說，陳菊講得雲淡風輕，「你一路庇蔭、提攜、拉拔他們，給他們比一般人更多的權力，在你的庇蔭栽培之下，他們掌控了那麼多的權力」，「難道你一點政治責任都沒有嗎？難道你在道德上一點責任都沒有嗎？」