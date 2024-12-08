陳菊談陳啓昱、許銘春爭議稱「自己負責」 謝龍介反批：沒政治責任？

針對台鹽綠能前董事長陳啓昱與勞動部前部長許銘春所涉爭議，監察院長陳菊今天表示，如果違法就是依法究辦，成年人必須為自己行為負責。國民黨立委謝龍介表示，陳啓昱和許銘春在陳菊庇蔭下得到權力，難道陳菊一點政治責任都沒有嗎？

謝龍介說，陳菊講得雲淡風輕，「妳一路庇蔭、提攜、拉拔他們，給他們比一般人更多的權利，在妳的庇蔭栽培之下，他們掌控了那麼多的權力，然後今天做出了欺凌、官商勾結等事情，違背民主，也違背人民對於早年推動民主的高度期待」。

謝龍介批評，今天陳菊講的好像很輕鬆，他們要自己負責，「難道妳一點政治責任都沒有嗎？難道妳在道德上一點責任都沒有嗎？」

國民黨立委賴士葆也說，陳菊的講法當然是官方說法、四平八穩，可是陳啓昱與許銘春後來做這麼多違法違規的事，難道不就是因為後面有陳菊的力量嗎？陳菊的說法似乎只是要撇清跟陳啟昱及許銘春的關係而已，欠社會一個道歉。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤過去多次重申該查就查，該辦就辦，司法毋枉毋縱。針對許銘春，她曾說，所有公務預算都應當花用在必要之處，該解釋絕對支持解釋，民進黨團也不鼓勵鋪張浪費、逢迎拍馬的職場文化。