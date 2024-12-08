快訊

板橋明起市中心逾2.6萬戶「停水40小時」 居民憂冬季洗澡不便

影／高鐵乘客疑搶自由座「互潑礦泉水」 鐵警一到2人態度急轉彎

和平宣言倡議 王金平：兩岸治權互不隸屬、主權同而不分

聽新聞
0:00 / 0:00

陳菊談陳啓昱、許銘春爭議稱「自己負責」 謝龍介反批：沒政治責任？

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷林銘翰／台北即時報導
針對台鹽綠能前董事長陳啓昱與勞動部前部長許銘春所涉爭議，監察院長陳菊今天表示，如果違法就是依法究辦，成年人必須為自己行為負責。國民黨立委謝龍介表示，陳啓昱和許銘春在陳菊庇蔭下得到權力，難道陳菊一點政治責任都沒有嗎？圖／聯合報系資料照片
針對台鹽綠能前董事長陳啓昱與勞動部前部長許銘春所涉爭議，監察院長陳菊今天表示，如果違法就是依法究辦，成年人必須為自己行為負責。國民黨立委謝龍介表示，陳啓昱和許銘春在陳菊庇蔭下得到權力，難道陳菊一點政治責任都沒有嗎？圖／聯合報系資料照片

針對台鹽綠能前董事長陳啓昱與勞動部前部長許銘春所涉爭議，監察院長陳菊今天表示，如果違法就是依法究辦，成年人必須為自己行為負責。國民黨立委謝龍介表示，陳啓昱和許銘春在陳菊庇蔭下得到權力，難道陳菊一點政治責任都沒有嗎？

謝龍介說，陳菊講得雲淡風輕，「妳一路庇蔭、提攜、拉拔他們，給他們比一般人更多的權利，在妳的庇蔭栽培之下，他們掌控了那麼多的權力，然後今天做出了欺凌、官商勾結等事情，違背民主，也違背人民對於早年推動民主的高度期待」。

謝龍介批評，今天陳菊講的好像很輕鬆，他們要自己負責，「難道妳一點政治責任都沒有嗎？難道妳在道德上一點責任都沒有嗎？」

國民黨立委賴士葆也說，陳菊的講法當然是官方說法、四平八穩，可是陳啓昱與許銘春後來做這麼多違法違規的事，難道不就是因為後面有陳菊的力量嗎？陳菊的說法似乎只是要撇清跟陳啟昱及許銘春的關係而已，欠社會一個道歉。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤過去多次重申該查就查，該辦就辦，司法毋枉毋縱。針對許銘春，她曾說，所有公務預算都應當花用在必要之處，該解釋絕對支持解釋，民進黨團也不鼓勵鋪張浪費、逢迎拍馬的職場文化。

許銘春 謝龍介 賴士葆 陳啓昱 陳菊

延伸閱讀

「菊系」陳啓昱捲弊案、許銘春疑挪公帑高歌 陳菊說話了

陳啟昱收押後前妻首發聲 曾姿雯貼法師贈語開示這句話

許銘春演唱風波續燒 陳冠安：還花203萬元做音樂會影片

當年接手台鹽董座徹查陳啓昱 吳容輝曝真相其實是這樣

相關新聞

「菊系」陳啓昱捲弊案、許銘春疑挪公帑高歌 陳菊說話了

國家人權委員會主委陳菊今天被問及台鹽綠能前董事長陳啓昱與前勞動部長許銘春涉爭議時說，如果違法就是依法究辦，成年人必須為自...

黨代表選舉落幕…台中小草成勢 蔡壁如：沒有所謂蔡派

民眾黨第三屆黨代表選舉結束，屬於前立委蔡壁如的人馬並未如預期當選的多，全台大概僅約15人，而在她耕耘的台中市也僅當選兩人...

陳佩琪稱柯文哲不知情才簽公展文 綠議員批：創造最惡劣貪婪歷史

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押至今，妻子陳佩琪今在臉書思念丈夫並未他喊冤稱，深信柯不知簽公展文會有罪，更喊換柯「所承受...

統戰紀錄片掀討論 葉元之爆：台灣也收買陸網紅「砸百萬行銷旅遊」

網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，內容稱中共收買台灣網紅。不過，國民黨立委葉元之今爆料，台灣也有收買...

陳菊談陳啓昱、許銘春爭議稱「自己負責」 謝龍介反批：沒政治責任？

針對台鹽綠能前董事長陳啓昱與勞動部前部長許銘春所涉爭議，監察院長陳菊今天表示，如果違法就是依法究辦，成年人必須為自己行為...

柯建銘稱要為民主奮鬥 王鴻薇：為發動罷免潮阻擋選罷法修法

朝野上周五為選罷法修法上演全武行，民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，13日立法院會選罷法還是第1案，民進黨會繼續為台灣民主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。