柯建銘稱要為民主奮鬥 王鴻薇：為發動罷免潮阻擋選罷法修法

朝野上周五為選罷法修法上演全武行，民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，13日立法院會選罷法還是第1案，民進黨會繼續為台灣民主奮戰。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，民進黨阻擋的唯一目的就是為了發動大罷免潮，毫無正當性。

立法院6日上午召開院會，國民黨團提變更議程，將攸關連署罷免須附身分證的選罷法修正草案排入討論事項第1案，多名民進黨立委突襲主席台，隨後藍綠立委爆發激烈肢體衝突，多名立委受傷掛彩，最終立法院長韓國瑜宣布散會。

王鴻薇表示，從內政委員會到上周五的院會，就看得出來民進黨一直在擋選罷法修法，而且不讓開會，正當性到底在哪裡？如果這是什麼禍國殃民的法案，那請問一下，總統跟副總統的連署不是已經實行很久了嗎？民進黨唯一的目的就是要發動大罷免潮，修法會阻擋發動，所以綠營阻擋修法根本毫無正當性。

針對柯建銘在臉書批評，國民黨團總召傅崐萁因立法院長座位後方的門未鎖而生氣，王鴻薇說，以前鎖門不讓立法院前院長王金平進來的不就是民進黨嗎？不鎖門的話民進黨就衝進來霸占主席台，不讓院長開會，如果連國會都不准開會，那不就是民進黨在搞戒嚴嗎？不讓院長主持會議到底算哪門子的民主呢？「柯建銘怎麼還有臉在那邊講？」

國民黨立委羅智強表示，民進黨為了捍衛自己「抄襲連署」的陋習，要跟南韓總統尹錫悅一樣癱瘓國會議事，他相信任何人，都會跟傅總召一樣生氣。而現在的罷免連署機制，不要求身分證明文件，於是「抄襲替代連署」的陋習存在已久，為避免這樣的情形繼續出現，要求本人親自連署，這是天經地義。

另外，羅智強以基隆市長謝國樑罷免案為例，指現行罷免門檻，讓7萬多票的罷免票，就可以罷免得到9萬6千多票當選的謝國樑，這是違背「少數服從多數」的民主原則。根據「新國會智庫」民調，有高達56.6％的受訪者不認同現行罷免門檻，鏡傳媒民調也有46.3％贊成「罷免票數要大於當選票數」，而僅38.8%不贊同，可見提高罷免門檻，是主流民意的共識。

羅智強說，尹錫悅將國會的監督視為「叛亂」，用宣布戒嚴來反制；而民進黨則以占領主席台，癱瘓議事，來阻擋民意支持的法案通過，這背後都是同樣的獨裁者心態，都會遭到民意唾棄。