選罷法頻受杯葛 藍委：不怕綠發動大罷免

「若《選罷法》修法持續被杯葛，以致民進黨明年發動大罷免，國民黨也會反制！」國民黨立委林沛祥8日表示，如果要罷免在野黨立委，國民黨也會啟動罷免綠委來反制。他說，綠委激起的仇恨值是因為抺黑、造謠而自然形成的，罷免綠委更有機會成功。《選罷法》將於13日繼續排案審查，民進黨總召柯建銘已放話「繼續為台灣民主奮戰」，因此《選罷法》通過機率相當低。

立法院6日上午召開院會時，國民黨團提變更議程，要將攸關連署罷免須附身分證的選罷法修正草案排入討論事項第1案，藍綠立委爆發衝突，多人掛彩，雙方僵持不下導致無法開會，另擇期處理。柯建銘強調，13日的立法院會，《選罷法》還是第1案，民進黨不會因為恐嚇威脅、暴力行為而退卻。

藍批議事杯葛胡鬧

對此，國民黨立委王鴻薇不滿表示，在民進黨的惡意的癱瘓議事和強佔主席台之下，《選罷法》無法處理，這根本是民主法治、社會的國會之恥，因為《選罷法》有關加強查核，也就是要附身分證影本的部分已經逕付二讀，而且朝野也在院長的主持下進行過協商，所以安排到院會討論，完全符合相關的程序。

「很早就說這個會期會通過《選罷法》！」王鴻薇強調，民進黨每次都要使出強佔主席台，不讓開會的這種鴨霸的形式，這樣是民主和法治嗎？國民黨早就說會在本會期處理《選罷法》，這個不是秘密，而民進黨一而再、再而三的，只是用強烈癱瘓議事和暴力方式不讓開會，這跟韓國總統尹錫悅宣布戒嚴有什麼兩樣？

藍委不怕綠營惡罷

由於民進黨已多次杯葛《選罷法》在委員會與院會審查，本會期通過機率相當低，被媒體問到綠營恐在明年2月起多地發動罷免，國民黨立委林沛祥表示，如果要發動罷免在野黨立委，國民黨一定會針對其他選進行反制，而執政黨的立委所為，很多造謠與抹黑，容易激起仇恨值，罷免執政黨立委成案與成功的機會相當高。

但林沛祥強調，為了中華民國好，為了台灣社會的穩定，還是要呼籲所有的人，不應該用罷免去做為政治鬥爭的手段。國民黨主席朱立倫近日也表態，若民進黨再提出惡意罷免，國民黨絕對不會客氣，絕對以戰止戰，一定力戰到底。



國民黨立委李彥秀也勸民進黨「當家不鬧事」，用暴力企圖掩蓋執政的無能，台灣人民都看在眼裡。

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