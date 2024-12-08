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曹興誠：若部分糊塗蟲認同中共 請回去勿留台灣搗蛋

中央社／ 台北8日電
黑熊民防教育協會「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」千人排字活動，8日下午在台北華山中央藝文公園進行，聯電前董事長曹興誠（中）致詞，呼籲民眾站出來守護台灣。圖／中央社
黑熊民防教育協會「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」千人排字活動，8日下午在台北華山中央藝文公園進行，聯電前董事長曹興誠（中）致詞，呼籲民眾站出來守護台灣。圖／中央社

黑熊協會的接力護台灣活動今天抵達最終站。前聯電董事長曹興誠表示，大家選擇站出來，就是要告訴世界，「台灣是台灣人的台灣」，他也呼籲台灣內部部分糊塗蟲，若認同中共，「就請你回去，不要在台灣搗蛋」。

黑熊民防教育協會「Stand up as Taiwan 台灣主站派接力護台灣」活動自11月30日開始，途經台灣西部13個縣市、52個站點，盼藉此走過台灣，一步一腳印回顧艱辛民主歷程，彰顯對民主的珍視，以及台灣與獨裁中國是多麼的不同。

黑熊協會接力護台灣活動今天下午進入最後一站，數百名民眾從自由廣場集合，並遊行經過中山南路、濟南路、林森北路、北平東路，最後抵達台北華山中央藝文公園，即便今天陰雨綿綿且大降溫，支持民眾仍不畏寒風齊聚一堂，並排字「DEFENDTAIWAN」；致力推動民防的前聯電董事長曹興誠、民進黨立委沈伯洋及蘇巧慧、民進黨新北市議員林秉宥等人出席。

沈伯洋致詞表示，台灣有很多內賊想破壞民主體制，並引中國入關、讓台灣毀滅，這對支持台灣民主的人來說已經「退無可退」，因此想藉此遊行活動，讓大家能夠有身體、肌肉及心靈記憶，特別是接下來藍白政黨已提出公投綁大選，若再提出簽署和平協議等公投，「這件事能夠被允許嗎？」

曹興誠致詞指出，今天站出來就是要告訴世界，「台灣是台灣人的台灣」。中共對全世界及對中國民眾說，台灣是中華人民共和國不可分割的領土，這句話是「偽造文書」，台灣從來沒有一天是中華人民共和國的領土，因為中共想把台灣問題變成中國內政，使世界各國無法干預。

曹興誠強調，他今天站出來也是想防止戰爭，消滅中共侵略台灣的藉口，讓全世界知道，中共侵略台灣就是反文明罪行，同時要向全世界說，台灣是台灣人的台灣，因此維護主權天經地義。

曹興誠提到，他要向台灣內部有些糊塗蟲喊話，「你要是認同中華人民共和國，那請你回去，不要在台灣混、在台灣搗蛋」；他也說，今天看到這麼多民眾為了台灣站出來，代表台灣是有希望的。

中共 曹興誠

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