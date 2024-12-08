民進黨立院杯葛成常態？ 學者：不妥協難施政

針對韓國總統尹錫悅因少數執政而宣布戒嚴，民進黨面對少數執政則多次杯葛立法院議事，學者曲兆祥受訪時分析，無論是預算還是人事，主動權都還是在執政黨，若執政黨不願妥協，國會將永無寧日。學者施正鋒則說，美國從戰後至今有一半時間是朝小野大，若執政黨願意妥協即可施政，但他認為總統賴清德想拚連任，妥協的機會不高，朝野將繼續亂下去。

少數執政多有困境

近日各國若有少數執政都會出現不少狀況，包括尹錫悅因不滿在野黨監督而逕自宣布戒嚴，不過他在執政黨力挺下未遭到彈劾下台；法國總統馬克宏的總理巴尼耶在總預算案遭到不信任案通過、免職下台；而台灣的民進黨也正面臨少數執政，因此多次以議事杯葛阻擋法案審議，包括國會改革、《選罷法》與《財劃法》等。

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，民主政治的主動權在執政黨手上，其實在野黨相當被動。他舉例說，韓國雖然在野黨群起要罷免尹錫悅，但最後無論在調查第一夫人案與彈劾案都沒有通過，就是因為執政黨最後還是支持尹錫悅，所以沒有罷免成功。

互相制衡民主常態

「其實到最後就只是數學問題！」曲兆祥說，韓國彈劾要200席，但在野黨就是192席，因此無法通過，而台灣的在野黨62席，就是大於執政黨的51席，在面對少數執政下，執政黨可選擇妥協或是對抗，但以目前民進黨的策略來說，就是沒有要妥協的意味，若《選罷法》真的通過，執政黨不排除會再次申請釋憲。

曲兆祥解釋說，行政、立法天生職權的關係，主動權就是掌握在行政權，民主政治的「check and balance」從正面說就是「制衡」，但從反面來說就是永無寧日，這還是要看民意對執政黨的作法是否支持，若仍有一定民意基礎，未來3年高機率都會是這樣對抗的局面，若執政黨願意妥協，局勢才有望穩定。

賴清德拚連任難妥協

東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒受訪時則說，美國戰後至今有一半時間是朝小野大，因此除了選舉與《憲法》賦予的權力，總統的領導力與威望也相當重要，是作為吸引在野黨轉而投票，甚至是鞏固執政黨選票的重要關鍵，他開玩笑說，過去他曾呼籲前總統陳水扁多看電影《白宮夜未眠》，學習美國總統在少數執政下如何與國會溝通、妥協。

「但賴清德想要連任，應該不會妥協！」施正鋒強調，等到1年過去，綠營就會開始投入大罷免戰，接著就是九合一選舉，然後就2028年選舉了，他認為賴清德為了連任，應該不會輕易妥協，而在野黨目前感覺有點投鼠忌器，國民黨太客氣，而民眾黨又希望不要成為藍營小弟下，也很難有一起對抗執政黨的默契。

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