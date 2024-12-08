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明年有望設新住民發展署 劉世芳：盼立委們審預算手下留情

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
內政部長劉世芳8日出席移民署與台北市民政局合辦的「移民節活動」。圖／台灣醒報
內政部長劉世芳8日出席移民署與台北市民政局合辦的「移民節活動」。圖／台灣醒報

「盼透過新設立的新住民發展署，讓新住民在台灣過得更好！」內政部劉世芳8日出席移民節活動時如此宣布。現場也有奧地利、印尼、越南、泰國與印度外交使節前往同樂，還有熱情的森巴舞、踢踏舞與馬來手舞等各類表演與東南亞炒麵、立陶宛樹蛋糕、廣東料理等不同美食，雖身處台灣，卻享有眾多異國風情。

認同台灣就是家園

劉世芳笑說，她在致詞前已經喝了3杯印度拉茶，許多新住民都與台灣人變成好朋友，但她希望更多人成為台灣的家人。劉世芳指出，12月是聖誕月、年尾與移民月，希望透過活動讓更多人找到家鄉感與溫暖，並強調台灣非常歡迎不同國家的新住民到台灣定居與發展。

「以後大家會愈來愈覺得魯肉飯與牛肉麵好吃，講話也有台灣腔！」劉世芳表示，總統賴清德也說過「無論先來後到，只要認同台灣，這裡就是你的家」，研究也顯示新住民認為台灣的照顧已逐年進步，且約有3-40%新住民曾參加過台灣的公益活動，也感謝許多移工朋友對台灣產業的貢獻。

盼成立服務單位

來自馬來西亞的民進黨立委羅美玲則說，政府推動很多友善新住民的政策，希望新住民朋友一起為台灣努力，創造更和平安樂的國家氛圍。

現場還包括奧地利、印尼、印度ˋ泰國、越南的外交官，民眾黨立委麥玉珍的辦公室主任等都前往致意，而現場女主持人也是越南新住民，讓越南代表很高興她在台灣有好的發展。

劉世芳最後還說，明年內政部有望成立「新住民發展署」，且編制有望達到1百人以上，盼藉此擴增對新住民的服務量能，希望立委們在審預算時手下留情，此話一出也讓與會者都會心一笑。

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內政部 劉世芳 新住民

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