「菊系」陳啓昱捲弊案、許銘春疑挪公帑高歌 陳菊說話了

國家人權委員會主委陳菊今天被問及台鹽綠能前董事長陳啓昱與前勞動部長許銘春涉爭議時說，如果違法就是依法究辦，成年人必須為自己行為負責。

陳啓昱涉及光電弊案遭通緝，11月25日上午自行到案，檢察官訊後當庭逮捕，勞動部前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會引起非議。

陳菊今天出席國家人權委員會「Color Our Rights2024人權海報設計競賽頒獎典禮」前接受媒體聯訪，媒體詢問陳啓昱與許銘春涉爭議。陳菊說，她在公職服務超過30年，與許多政務官與優秀文官共事，原則是每個公務員依法行事。

陳菊說，針對記者提到的人，有些人曾在她擔任公職時與她共事，但是他們都是國家公務人員，如果有任何違法就是依法究辦，「我認為每個人都為自己的行為，有沒有問題，當然成年人必須自己負責」，她相信台灣司法都是勿枉勿縱、依法究辦。

此外，針對國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為了保護台灣」。陳菊說，絕對不認同這句話，台灣從1949年戒嚴到1987年解嚴，這38年是台灣民主最黑暗時期，成千上萬人家破人亡，在監獄受刑、坐牢或死亡，因此她覺得戒嚴是對民主最大傷害。

陳菊表示，民主是擋不住的潮流，不管任何政黨執政都必須遵守民主這條路，民主非常可貴，尤其台灣是經過多少人努力才有今天民主，大家要珍惜。

媒體詢問民進黨立法院黨團針對南韓戒嚴發文遭外界質疑挺戒嚴，是否認為民進黨團應道歉。陳菊說，「不是」，她看到有些報導過度解讀，她了解身兼民進黨主席的總統賴清德已非常清楚說明，台灣民主得來不易，民主絕不走回頭路，且民主潮流擋不住，絕對要走民主的路。