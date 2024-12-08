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黨代表選舉落幕…台中小草成勢 蔡壁如：沒有所謂蔡派

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如說，如果在民調低迷下還在分派系，那這些人實在是其心可誅。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨前立委蔡壁如說，如果在民調低迷下還在分派系，那這些人實在是其心可誅。圖／取自蔡壁如臉書

民眾黨第三屆黨代表選舉結束，屬於前立委蔡壁如的人馬並未如預期當選的多，全台大概僅約15人，而在她耕耘的台中市也僅當選兩人，外界認為並不如預期。另據觀察，台中市的小草協會當選者有約6人，在台中市11席中已過半數，顯示支持柯的柯粉仍在，且具一定的活動力。不過，蔡壁如聲稱，沒有所謂蔡派，分派其心可誅。

台中市黨選名單中，黨部副主委邱于珊、中央委員許瑞宏較為外界熟悉，許瑞宏雖曾參選本屆台中市中、西區市議員落選，但看起來仍勤於地方經營，並擔任莫忘初衷小草關懷協會榮譽理事長。

以蔡壁如而言，一般認為她僅支持4至5人，但僅王雅惠、王慧娟兩人當選。並不如先前外傳她已在全台各地布局，且掌握24席的局面。

不過人在新加坡的蔡壁如回應媒體說，被標誌的蔡派，有一半她都不認識，分派實在不可取，她沒有在分什麼派，畢竟現在民眾黨實在是太小了，民眾黨現在該訴求的只有「團結」。如果在民調低迷下還在分派系，那這些人實在是其心可誅，也不知他們的用意是什麼，是潛伏在民眾黨內，想要瓦解民眾黨？

她說，此次選出的黨代表都代表地方心聲，選舉過程中有些攻擊，但既是在公平公開公正之下選出的結果，大家仍應尊重選舉結果，有爭議之處，中央評委會和選委會應盡力來解決。

曾列入民眾黨不分區立委名單的台中市觀旅局前局長林筱淇說，民眾黨還是個年輕的政黨，尚不足以說有形成什麼派系，有的話，也頂多是志同道合的人聚在一起。而政黨的發展會歷經許多波折，對民眾黨而言，她認為應順其自然，不要太多的人為干預。

台中市 民眾黨 蔡壁如

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