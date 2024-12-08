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國會外交預算增2599萬元 藍營：會支持也會監督

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院明年度國會外交預算新增2599萬元，擔任中華民國與英國國會聯誼會、國民黨立委張嘉郡表示，立法院長韓國瑜身兼民主基金會的董事長，也肩負國會外交的重責大任，讓立法院在外交上扮演更多角色與發揮功能，她絕對支持。圖／張嘉郡辦公室提供
立法院明年度國會外交預算新增2599萬元，擔任中華民國與英國國會聯誼會、國民黨立委張嘉郡表示，立法院長韓國瑜身兼民主基金會的董事長，也肩負國會外交的重責大任，讓立法院在外交上扮演更多角色與發揮功能，她絕對支持。圖／張嘉郡辦公室提供

立法院明年度國會外交預算新增2599萬元，多位擔任兩國國會交流協會會長的國民黨立委表態支持，但也會嚴格監督預算。中華民國與英國國會聯誼會長、國民黨立委張嘉郡表示，立法院長韓國瑜身兼民主基金會的董事長，也肩負國會外交的重責大任，讓立法院在外交上扮演更多角色與發揮功能，她絕對支持。

張嘉郡表示，台灣在外交上面臨很多困境，國會外交是很重要的輔助功能，透過民意代表的互動溝通，能深化與國際上民主國家的友誼，有助推動外交與維持夥伴關係。

中華民國與巴拉圭國會議員友好協會會長、國民黨立委廖偉翔表示，外交部在海外交流時受到很多阻礙，他之前到日本參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）或到越南時，外交部在海外同仁說立法院國會外交時，他們反而比較有機會跟官方接觸，所以國會外交是很重要的工作，也能幫助中華民國拓展國際關係。

廖偉翔提到，有一次跟立法院副院長江啟臣出訪日本，拜會各黨派主席，希望日本國會可以支持我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），所以他認為立委很重要的職責之一，就是國會外交，在官方外交受限的情況下，國會外交能夠發揮一定的效果。

擔任中華民國（台灣）與西班牙國會議員友好協會會長的國民黨立委呂玉玲也說，行政單位在拓展外交事務上面阻礙較多，透過國會與國會之間的交流，能夠突破政府外交上的困境，並和非邦交國建立起友誼基礎，也透過休會期間的造訪，深化兩國之間的情誼，所以她支持國會外交預算。

呂玉玲指出，國會外交預算增加幅度若對照明年度中央政府總預算的漲幅，那是小巫見大巫，不過，身為立委也會嚴格把關每一筆預算，包含國會外交。

擔任台美國會議員聯誼會會長、中華民國與愛爾蘭國會議員友好協會會長的國民黨立委柯志恩表示，「我支持國會外交啊！」基層外交人員相當努力，但和其他國家使館相比，待遇、福利都有待提升，自己長期做國會聯誼工作，支持給予外交人員更好的鼓勵。不過，她也說，立委監督預算是職責，爆增費用須說明清楚。

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