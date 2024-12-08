國會外交經費暴增2599萬元 綠委：花在刀口上都支持

立法院明年度國會外交預算上看6759萬，大幅增加2599萬元，引發朝野關注。民進黨立委表示「樂觀其成」，在台灣國際能見度提高之際，只要將經費花在刀口上都支持，但要審慎運用，做到基本的公開透明，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣也該為這筆經費的支用負責。

據了解，國會外交預算大幅增加主因，主要是明年亞太國會議員聯合會（APPU）在台灣舉辦，立法院先寬估1000萬元因應國際活動，另編999萬元用於訪賓接待、款宴餐費等，另加上113席立委國會交流事務經費2260萬元，以及因應國會外交聯誼會新增至80個，立法院國際處則編2500萬元因應。

對於國會外交經費成長，身兼台越、台非、新南向等多個國會聯誼會會長的鍾佳濱稱「樂觀其成」。他說，台灣在國際上越來越被重視，應該把握這個時機，將錢用在刀口上，人家來立法院肯定台灣的民主成就，理應多編經費讓立委送上國際讓其他國家看見，「應該要花的時候就要花，此時不增待何時」。

鍾佳濱指出，他認為經費成長合理，立委要求提高，但立法院要做到基本的公開透明，但必須說明的是，大多經費是為立法院正副院長韓國瑜、江啟臣支用，而非被一般立委花掉，因此這兩人也要為這筆經費的支用負責。

民進黨立委邱志偉本屆身兼立法院推動台灣加入CPTPP策進會等4個聯誼會會長。他說，相對傳統外交，國會外交彈性較多，要務實推動，只要經費用在刀口上他都支持，但必須審慎使用，避免浪費人民納稅錢，每筆支出盡可能要有效果。

他認為，在國會外交上，應以任務導向，要列出具體項目和計畫及詳述參訪目的，而非純聯誼性質，實質提升台灣能見度。