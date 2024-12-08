快訊

中山美穗死因出爐！經紀公司痛認「是意外」

屏東機場外環道轎車撞水泥護欄！車子付之一炬 駕駛逃生不及慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

國會外交經費暴增2599萬元 綠委：花在刀口上都支持

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院國會外交經費暴增，圖為立法院長韓國瑜接見澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）。記者陳正興／攝影
立法院國會外交經費暴增，圖為立法院長韓國瑜接見澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）。記者陳正興／攝影

立法院明年度國會外交預算上看6759萬，大幅增加2599萬元，引發朝野關注。民進黨立委表示「樂觀其成」，在台灣國際能見度提高之際，只要將經費花在刀口上都支持，但要審慎運用，做到基本的公開透明，立法院正副院長韓國瑜江啟臣也該為這筆經費的支用負責。

據了解，國會外交預算大幅增加主因，主要是明年亞太國會議員聯合會（APPU）在台灣舉辦，立法院先寬估1000萬元因應國際活動，另編999萬元用於訪賓接待、款宴餐費等，另加上113席立委國會交流事務經費2260萬元，以及因應國會外交聯誼會新增至80個，立法院國際處則編2500萬元因應。

對於國會外交經費成長，身兼台越、台非、新南向等多個國會聯誼會會長的鍾佳濱稱「樂觀其成」。他說，台灣在國際上越來越被重視，應該把握這個時機，將錢用在刀口上，人家來立法院肯定台灣的民主成就，理應多編經費讓立委送上國際讓其他國家看見，「應該要花的時候就要花，此時不增待何時」。

鍾佳濱指出，他認為經費成長合理，立委要求提高，但立法院要做到基本的公開透明，但必須說明的是，大多經費是為立法院正副院長韓國瑜、江啟臣支用，而非被一般立委花掉，因此這兩人也要為這筆經費的支用負責。

民進黨立委邱志偉本屆身兼立法院推動台灣加入CPTPP策進會等4個聯誼會會長。他說，相對傳統外交，國會外交彈性較多，要務實推動，只要經費用在刀口上他都支持，但必須審慎使用，避免浪費人民納稅錢，每筆支出盡可能要有效果。

他認為，在國會外交上，應以任務導向，要列出具體項目和計畫及詳述參訪目的，而非純聯誼性質，實質提升台灣能見度。

民進黨 江啟臣 立法院 邱志偉 鍾佳濱 韓國瑜

延伸閱讀

挨酸「脫衣求碰瓷」陳玉珍喊告 吳沛憶要韓國瑜評評理

選罷法闖關失敗傅崐萁發飆 綠委：有些話講給韓國瑜聽

蔡其昌：無故被傅崐萁咆哮 連韓國瑜都勸他「不要這樣」

藍衝選罷法罷免連署加嚴釀衝突 闖關失敗、韓國瑜宣布散會

相關新聞

兩岸新論述不提九二共識 王金平：我怎會只代表本土派

立法院前院長王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟。他表示，不會提九二共識，「我說過了九二共識提了...

陳佩琪稱柯文哲不知情才簽公展文 綠議員批：創造最惡劣貪婪歷史

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押至今，妻子陳佩琪今在臉書思念丈夫並未他喊冤稱，深信柯不知簽公展文會有罪，更喊換柯「所承受...

挨酸「脫衣求碰瓷」陳玉珍喊告 吳沛憶要韓國瑜評評理

立法院朝野6日為「選罷法」修正上演全武行，民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」。陳玉珍今天表示將在下周上班...

統戰紀錄片掀討論 葉元之爆：台灣也收買陸網紅「砸百萬行銷旅遊」

網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，內容稱中共收買台灣網紅。不過，國民黨立委葉元之今爆料，台灣也有收買...

國會外交經費暴增2599萬元 綠委：花在刀口上都支持

立法院明年度國會外交預算上看6759萬，大幅增加2599萬元，引發朝野關注。民進黨立委表示「樂觀其成」，在台灣國際能見度...

戒嚴文風波無人道歉 洪孟楷：民進黨想船過水無痕

南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團發文挨批附和戒嚴。國民黨立委洪孟楷今天表示，民進黨團挺戒嚴的發文到現在已經整整4天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。