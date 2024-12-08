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統戰紀錄片掀討論 葉元之爆：台灣也收買陸網紅「砸百萬行銷旅遊」
網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，內容稱中共收買台灣網紅。不過，國民黨立委葉元之今爆料，台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊，今年花了74萬元，明年則預計花114萬元。
葉元之今在臉書指出，觀光署透過「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」駐北京及上海辦事處，在大陸行銷台灣觀光，113年總推廣經費編列614萬元，114年則編列659萬，內容包括實體活動、多媒體行銷及和大陸網紅合作；其中和大陸網紅合作部分，113年編列74萬元、114年編列114萬元，明年還比今年成長54％。
葉元之表示，大陸因為台灣禁團令的關係，不准陸客來台，日前中華民國旅行公會全聯會等團體，也赴觀光署陳情要求解除禁團令，民進黨政府不解除禁團令，卻還在大陸宣傳觀光，是要「讓大陸民眾看得到吃不到？還是錢太多在消耗預算？」
葉元之指出，台灣今年觀光逆差7380億元，恐創歷史新高，對全民都有影響，旅遊業更首當其衝，台灣與旅遊相關的從業人員及家庭人口超過200萬人，人數相當多，並且7成作大陸生意，陸客不來，影響最大。現在很多人都改行送外賣兼職，主要就是受大環境影響。
葉元之說，他之前曾在立法院質詢交通部長陳世凱，台灣要怎樣才會解除禁團令，當時陳世凱表示，因為卡在大陸不願開放團客過來，所以台灣也不能解禁。葉元之批，這就變成雞生蛋、蛋生雞的問題，大家都在找藉口不開放，「這就無解了」。
葉元之強調，不懂為何政府就是寧可坐視觀光逆差，讓業者苦哈哈。兩岸不交流，台灣人受害也很深；政府以為是在懲罰對岸，其實懲罰的是台灣自己人，呼籲政府以台灣人民生計為念。
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