聽新聞
0:00 / 0:00
王金平今提兩岸和平倡議 李彥秀：也是國民黨長期主張
立法院前院長王金平今天舉行「中道和平聯盟智庫」成立大會，討論並發表兩岸和平倡議共同宣言。國民黨立委李彥秀表示，王院長擔憂賴清德總統上任後，兩岸關係進一步惡化，螺旋不斷上升，倡議強調兩岸和平的重要性，而這也是國民黨長期的主張。
李彥秀表示，國民黨內沒有本土派、非本土派的問題，國民黨就是中華民國派。「中道和平聯盟智庫」是「跨黨派」的民間智庫，王院長是國民黨的重要資產，愛護國民黨的初心更是數十年來如一。
李彥秀指出，王院長不僅歷練完整，擁有極高的聲望，調和鼎鼐更是政界的翹楚，王院長擔憂賴總統上任後，兩岸關係進一步惡化，包括最近陸生來台以及網紅互相攻擊的事件，兩岸官方與民間的敵意螺旋不斷上升，強調兩岸和平的重要性、交流的必要性以及執政者的善念，這不僅是王院長的倡議，也是國民黨長期的主張，更是台灣2300萬人共同的心願。
李彥秀說，兩岸需要善意，而不是敵意；兩岸需要對話，而不是喊話；兩岸需要交流，而不是交惡。九二共識是國民黨執政時期兩岸交流與對話的基礎，除了對話基礎外更重要的是兩岸的「互信基礎」。
李彥秀提到，賴總統說「舉起拳頭不如張開雙手」，這句話不僅是說對對岸聽的，更是說給民進黨聽的，說給網軍側翼聽的，說給賴清德自己聽的，當民進黨把中國大陸當敵人，把交流對話當滲透，把無心之言當統戰，賴總統期待的春暖花開恐怕仍是凜冽寒冬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言