快訊

中山美穗死因出爐！經紀公司痛認「是意外」

屏東機場外環道轎車撞水泥護欄！車子付之一炬 駕駛逃生不及慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

王金平今提兩岸和平倡議 李彥秀：也是國民黨長期主張

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院前院長王金平今天舉行「中道和平聯盟智庫」成立大會，討論並發表兩岸和平倡議共同宣言。國民黨立委李彥秀表示，王院長擔憂賴清德總統上任後，兩岸關係進一步惡化，螺旋不斷上升，倡議強調兩岸和平的重要性，而這也是國民黨長期的主張。圖／聯合報系資料照片
立法院前院長王金平今天舉行「中道和平聯盟智庫」成立大會，討論並發表兩岸和平倡議共同宣言。國民黨立委李彥秀表示，王院長擔憂賴清德總統上任後，兩岸關係進一步惡化，螺旋不斷上升，倡議強調兩岸和平的重要性，而這也是國民黨長期的主張。圖／聯合報系資料照片

立法院前院長王金平今天舉行「中道和平聯盟智庫」成立大會，討論並發表兩岸和平倡議共同宣言。國民黨立委李彥秀表示，王院長擔憂賴清德總統上任後，兩岸關係進一步惡化，螺旋不斷上升，倡議強調兩岸和平的重要性，而這也是國民黨長期的主張。

李彥秀表示，國民黨內沒有本土派、非本土派的問題，國民黨就是中華民國派。「中道和平聯盟智庫」是「跨黨派」的民間智庫，王院長是國民黨的重要資產，愛護國民黨的初心更是數十年來如一。

李彥秀指出，王院長不僅歷練完整，擁有極高的聲望，調和鼎鼐更是政界的翹楚，王院長擔憂賴總統上任後，兩岸關係進一步惡化，包括最近陸生來台以及網紅互相攻擊的事件，兩岸官方與民間的敵意螺旋不斷上升，強調兩岸和平的重要性、交流的必要性以及執政者的善念，這不僅是王院長的倡議，也是國民黨長期的主張，更是台灣2300萬人共同的心願。

李彥秀說，兩岸需要善意，而不是敵意；兩岸需要對話，而不是喊話；兩岸需要交流，而不是交惡。九二共識是國民黨執政時期兩岸交流與對話的基礎，除了對話基礎外更重要的是兩岸的「互信基礎」。

李彥秀提到，賴總統說「舉起拳頭不如張開雙手」，這句話不僅是說對對岸聽的，更是說給民進黨聽的，說給網軍側翼聽的，說給賴清德自己聽的，當民進黨把中國大陸當敵人，把交流對話當滲透，把無心之言當統戰，賴總統期待的春暖花開恐怕仍是凜冽寒冬。

國民黨 李彥秀

延伸閱讀

兩岸新論述不提九二共識 王金平：我怎會只代表本土派

賴清德喊大陸舉拳不如張手 李彥秀：民進黨先展現尊重

李彥秀：賴清德外交空間不如蔡英文 應走實質元首新模式

停砍軍公教年金修法將排審 李彥秀：現行版本需好好討論

相關新聞

兩岸新論述不提九二共識 王金平：我怎會只代表本土派

立法院前院長王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟。他表示，不會提九二共識，「我說過了九二共識提了...

陳佩琪稱柯文哲不知情才簽公展文 綠議員批：創造最惡劣貪婪歷史

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押至今，妻子陳佩琪今在臉書思念丈夫並未他喊冤稱，深信柯不知簽公展文會有罪，更喊換柯「所承受...

挨酸「脫衣求碰瓷」陳玉珍喊告 吳沛憶要韓國瑜評評理

立法院朝野6日為「選罷法」修正上演全武行，民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」。陳玉珍今天表示將在下周上班...

統戰紀錄片掀討論 葉元之爆：台灣也收買陸網紅「砸百萬行銷旅遊」

網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，內容稱中共收買台灣網紅。不過，國民黨立委葉元之今爆料，台灣也有收買...

國會外交經費暴增2599萬元 綠委：花在刀口上都支持

立法院明年度國會外交預算上看6759萬，大幅增加2599萬元，引發朝野關注。民進黨立委表示「樂觀其成」，在台灣國際能見度...

戒嚴文風波無人道歉 洪孟楷：民進黨想船過水無痕

南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團發文挨批附和戒嚴。國民黨立委洪孟楷今天表示，民進黨團挺戒嚴的發文到現在已經整整4天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。