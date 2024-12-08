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八炯月底出下集生命恐憂 陳柏源籲大家該清醒了

中央社／ 新北8日電

八炯找歌曲「中國老總」原唱陳柏源拍片揭發中國如何收買台灣網紅紀錄片，他說，下集月底出，主要談金融詐騙，擔心有生命之憂；陳柏源向被偷拍及錄音者致歉並呼籲大家該清醒了。

八炯和陳柏源今天上午出席黑熊民防教育協會「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」位捷運亞東醫 院站的活動，八炯接受媒體聯訪時表示，他們拍的上集影片，已經掐斷台灣新的網紅或是小網美們親中的路，讓台灣舔共網紅或吹捧中國好棒棒的每個人出來自清。

媒體詢問下集影片的問題，他表示，下集會聊金融方面、宮廟、在台接頭人有誰、中國那邊在搞什麼，主要是談金融詐騙問題，下集出來之後，性命是有點擔憂，預計12月底上片；已經跟警方保持聯繫，包括新北、台北及台中的警察，昨天有見一些局長，都承諾會保障他們上下班或是出入的安全。

他表示，小粉紅開始批鬥，質疑這些人以前愛中國是真的還是假的進而讓相關人士內鬥，進而把這條路堵死。媒體詢及如果是統戰的話，鍾明軒等網紅會扮演何等角色？八炯表示，有利用價值的笨蛋吧。

他表示，若真的有做，起初可能是無心插柳，中共不會笨到真的請官員去對口，當事人也不會發現。消息傳回台灣，被懂中共的人知道，經由社群平台發酵，當事人會覺得自己沒找中共官員，進而被越推越遠，他們就會離中共越來越近。

他表示，微博有小粉紅出征是好事、義憤填膺的小粉紅 但為何不上熱搜讓更多人翻牆來看他們的紀錄片。媒體詢及有有網紅認為他們影片是認知作戰、也沒有提供收錢證據，他表示，一個有黨支部存在的國家，上傳抖音還要先審核通過，卻來說他們是認知作戰，他會覺得非常荒唐。

陳柏源受訪表示，他在中國待了一段時間，返台當兵後深深醒悟到自己邏輯、思想錯亂，在大陸時一直被教導要做堂堂正正的中國人，但他當兵時坐在中山室，看著國父遺囑寫到「革命尚未成功，同志仍需努力」，「我好像忽然間清醒」存在的意義不就是為了推翻專制獨裁嗎?

陳柏源表示，如果要做中國人，就應該要做堂堂正正的中國人，推翻帝制、馬列思想、共產主義，這才是中華兒女。他出來說自己的黑歷史，也對被他拍過、被偷錄音的人致歉，之所以會拍攝錄音，就是希望大家應該都要覺醒清醒了。

中共 影片 網紅

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