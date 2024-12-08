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立委競相成立聯誼會 國會外交經費暴增2599萬元引關注

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院國會外交經費暴增，圖為立法院長韓國瑜接見澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）。記者陳正興／攝影
立法院國會外交經費暴增，圖為立法院長韓國瑜接見澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）。記者陳正興／攝影

立法院明年度國會外交預算新增2599萬元，引發朝野立委關注。立法院近期也向朝野立委私下溝通，據了解，主要是明年亞太國會議員聯合會（APPU）在台灣舉辦，且國會外交聯誼會新增至80個，因此立法院國際處因應這些新增業務而增加預算。

立法院司法及法制委員會日前審立法院預算，國會外交今年度經費編列4160萬元，而明年經費編列6759萬元，暴增2599萬元，引發立委疑惑。立法院官員近期也私下向立委溝通，並提出書面資料給立委參考。

根據立法院人士指出，立法院編列明年度國會外交預算6759萬元共分兩大部分，一部分為立法院接待外賓有1999萬元，主要是「亞太國會議員聯合會」（APPU）明年將由台灣舉辦，立法院先寬估1000萬元經費因應國際活動；另外考量太多國際訪賓來拜訪立法院長韓國瑜，因此編列999萬元用於訪賓接待、款宴餐費、英文簡介等。

而立法院對外進行國會外交則編列有4760萬元，據立法院人士指出，立法院第八屆曾爆發9A立委事件後，立法院將立委問政經費給予法源依據，根據立法院組織法第32條附表規定，立委國會交流事務經費一年20萬元，因此全體113席立委經費為2260萬元；另外考量本屆國會外交聯誼會數量太多，韓國瑜為鼓勵朝野立委多交流，因此編列2500萬元用於朝野立委參加國際會議與互訪及隨團行政人員經費。

本屆三黨不過半生態，國會外交聯誼會如雨後春筍般出爐，根據立法院報告顯示，截至今年12月6日止，目前立法院已成立90個國會聯誼會。一名立法院人士指出，立委不分黨派提計畫，韓國瑜幾乎都會核准，一方面為求公平，另一方面也鼓勵立委多替台灣做國際交流。

立法院 聯誼 韓國瑜

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