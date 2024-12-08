柯建銘：13日立法院會選罷法仍是第1案 會為民主奮鬥

國民黨團6日擬變更議程，將選罷法排進立法院會第1案，爆發朝野衝突。民進黨團總召柯建銘今天說，議場後門即便是戒嚴時期也未曾鎖門，13日立法院會選罷法還是第1案，民進黨會繼續為台灣民主奮戰。

立法院6日上午召開院會，國民黨團提變更議程，要將攸關連署罷免須附身分證的選罷法修正草案排入討論事項第1案，藍綠立委爆發衝突，多人掛彩，雙方僵持不下導致無法開會，另擇期處理。

柯建銘今天在臉書發文表示，議場後門主要是立法院長、秘書長、議事人員出入的主要通道，也是議事人員送案、院長請各黨黨鞭上主席台溝通的通道。立法院有史以來這兩個門不曾上鎖，「議場後門即便是戒嚴時期也未曾鎖門」。

柯建銘說，國民黨團總召傅崐萁狂罵立法院秘書長周萬來沒有上鎖，沒有保護立法院長韓國瑜安全，根本胡說八道；這兩個門後本來就有警察站崗保護院長，門鎖起來萬一主席台衝突，院長反而陷入危險狀況逃不出來。

柯建銘指出，其實6日國民黨團早就密謀好要處理選罷法，早上7時在議場簽到處送案，這時候三黨就知道要變更議程的提案。上午9時50分國是論壇尚未結束，國民黨就布陣占滿議場及兩旁走道，選罷法非過不可的態勢，殺氣騰騰，為了一個選罷法有需要急到如此嗎。

柯建銘強調，本週五（13日）的立法院會，選罷法還是第1案，民進黨不會因為恐嚇威脅、暴力行為而退卻，會繼續為台灣的民主奮戰。