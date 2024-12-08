戒嚴文風波無人道歉 洪孟楷：民進黨想船過水無痕

南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團發文挨批附和戒嚴。國民黨立委洪孟楷今天表示，民進黨團挺戒嚴的發文到現在已經整整4天，從上到下不道歉就是不道歉，民進黨只想要甩鍋、只想要讓人民健忘，以為這樣就可以船過水無痕。

洪孟楷表示，民進黨挺戒嚴的發文到現在已經整整4天，從上到下不道歉就是不道歉，民進黨到底有沒有肩膀？有沒有想要承擔責任？這件事情非常荒謬，從發文、刪文到現在，沒有任何人願意為此負責，甚至連誰發的文都變成羅生門。

洪孟楷說，如果民進黨持續鬼打牆，那只是想要甩鍋、想要帶風向、想要讓人民健忘，以為這樣子就可以船過水無痕，但對於執政者的責任，完全不敢擔當，呼籲民進黨，尤其是賴清德總統，也是民進黨主席，「難道你的領導風格就是甩鍋文化、造假文化嗎？」

洪孟楷強調，不管是黨團資深、資淺助理誰發的文，就是用民進黨團官方帳號發的文，這是不容爭辯的事實，外媒已經關心了，如果還不面對的話，只會讓國際友人更加的認為，台灣是一個沒有擔當的執政黨在執政，這對於台灣、中華民國形象絕對不是好事。