憶黃國昌霸凌往事 柯建銘酸：自證其罪的遊行不臉紅？
民眾黨昨舉行「反霸凌、護勞權」大遊行，民進黨立院團總召柯建銘在臉書發文批評，這場遊行由民眾黨立委黃國昌率領，像黃國昌這種霸凌「常業犯」，如今卻上街頭「反霸凌」，這種「自證己罪」式的街頭遊行難道不臉紅？可說全台第一人，荒謬至極。
柯建銘指出，12月7日，民眾黨由黃國昌率全體黨公職號稱為「反霸凌」上街遊行，這一幕讓所有人皆傻眼，其實是為了黨代表選舉拉票造勢而已。
柯建銘回憶，今年5月17日，他為立法院開會簽到，在議場門口，排隊於黃國昌後面，黃居然轉頭飆罵他「插隊」，而再更之前的3月27日，綠委林月琴同樣也被黃國昌大聲咆哮「插隊」，試問排後面如何「插隊」？噴了滿面口水，無理咆哮，這不是「霸凌」什麼才是「霸凌」？
柯建銘酸，自2016年起，黃國昌在時代力量時期，便經常失控咆哮「太離譜了」，後來至今飆罵官員、立委同仁，是霸凌「常業犯」，無所不霸凌，舉國皆知。如今又上街頭「反霸凌」，這種「自證己罪」式的街頭遊行，不臉紅？全台第一人而已，荒謬至極。
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