聽新聞
0:00 / 0:00
陳佩琪稱柯文哲不知情才簽公展文 綠議員批：創造最惡劣貪婪歷史
民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押至今，妻子陳佩琪今在臉書思念丈夫並未他喊冤稱，深信柯不知簽公展文會有罪，更喊換柯「所承受的事情都在寫歷史」。民進黨議員林延鳳反嗆，柯當初不顧都發局、都委會建議質疑簽署文件，現在還想把責任推給基層，諷刺是在創造「台灣政治人物史上最惡劣的人格以及最貪婪嘴臉的歷史。」
林延鳳痛批，柯文哲當初面對容積案，不顧當時都發局上簽公文提醒、都委會委員反對，執意要簽下公展公文，如今出事了卻還要把這些責任推給彭振聲及基層公務員等人。
林延鳳說，如今朱亞虎也已坦承行賄，柯文哲憑什麼「錢都是他在收，責任卻不用扛」，更諷刺陳佩琪所說，柯文哲在創造歷史，「創造台灣政治人物史上最惡劣的人格以及最貪婪嘴臉的歷史。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言