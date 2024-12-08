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陳佩琪稱柯文哲不知情才簽公展文 綠議員批：創造最惡劣貪婪歷史

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押至今，妻子陳佩琪今在臉書思念丈夫並未他喊冤稱，深信柯不知簽公展文會有罪，更喊換柯「所承受的事情都在寫歷史」。民進黨議員林延鳳反嗆，柯當初不顧都發局、都委會建議質疑簽署文件，現在還想把責任推給基層，諷刺是在創造「台灣政治人物史上最惡劣的人格以及最貪婪嘴臉的歷史。」

林延鳳痛批，柯文哲當初面對容積案，不顧當時都發局上簽公文提醒、都委會委員反對，執意要簽下公展公文，如今出事了卻還要把這些責任推給彭振聲及基層公務員等人。

林延鳳說，如今朱亞虎也已坦承行賄，柯文哲憑什麼「錢都是他在收，責任卻不用扛」，更諷刺陳佩琪所說，柯文哲在創造歷史，「創造台灣政治人物史上最惡劣的人格以及最貪婪嘴臉的歷史。」

林延鳳 柯文哲 陳佩琪

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