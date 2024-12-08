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卓榮泰參觀台灣醫療科技展 盼以科技力促健康台灣

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
行政院長卓榮泰參觀「台灣醫療科技展」，他感謝各團隊的付出，發展大健康產業，將有助於實現「健康台灣」目標。記者廖靜清／攝影
行政院長卓榮泰參觀「台灣醫療科技展」，他感謝各團隊的付出，發展大健康產業，將有助於實現「健康台灣」目標。記者廖靜清／攝影

亞太最具規模的「台灣醫療科技展」今最後一天，行政院長卓榮泰今赴南港展覽館看展，逐一參觀智慧醫療、再生醫療、精準檢測、生技醫藥及尖端醫材，並親自體驗達文西機械手臂第三代機器。會後受訪時表示，感謝各團隊的付出，發展大健康產業，將有助於實現「健康台灣」目標。

卓榮泰說，台灣的研究實力堅強，研發團隊包括廠商、教授、學者，串聯成商業模式，發展成健康科技。賴清德總統提出的「健康台灣」計畫，需善用科技跟醫療服務，「台灣醫療科技展」的產業布局重點，可達成總統治國理念。

卓榮泰親自操作達文西機械手臂第三代機器，他指出，第一次執行高科技的精密機械手臂，非常困難，不過這是外科手術上的突破，專業的醫師都用新科技來增進人民的健康。而專業醫療技術除了守護國人健康福祉，還可以輸出到國外，進行國際醫療合作跟協助，這是台灣最驕傲的地方。

今年台灣醫療科技展強調「Medtech、Biotech、Healthtech」三大主題，展示台灣自主開發的最新AI醫療應用產品，將逐步應用於多元場域，實現健康台灣的願景。

卓榮泰 團隊

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