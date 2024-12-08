不滿被指「脫衣求碰瓷」 陳玉珍下周對吳沛憶提告

立法院會6日處理選罷法修法，朝野爆發嚴重推擠和拉扯。民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在過程中「脫衣求碰瓷」，陳玉珍要求吳沛憶24小時道歉，否則提告。陳玉珍今表示，吳沛憶沒道歉，她將於下周上班時間正式提告。

立法院會朝野衝突後，吳沛憶在臉書貼文指，「陳玉珍竟然是脫衣求碰瓷。在外套下面只穿內衣，常識來看這並不是造型穿搭。」引發陳玉珍強烈不滿，她表示襯衫在外套裡頭，是被民進黨立委硬扯破，吳沛憶所說的全是謊言，昨天已經要求吳沛憶在24小時內更正道歉，否則就到台北地方法院正式提告。

陳玉珍表示，她要譴責吳沛憶沒有勇氣認錯，也沒有來道歉，只好在下周上班的時間對吳沛憶提告，交給司法解決。

陳玉珍並點名民進黨婦女部，怎麼這個時候都消失不見了？吳沛憶這種違反性平觀念的發言，說女性同胞只要穿著暴露，「外套裡面只穿內衣，就不是常識來看的穿搭，是打算來製造被騷擾」，這種完全違反性平觀念的發言，民進黨的婦女部門，那些尊重性平觀念團體，你們在哪裡？是不是應該出來表態？譴責吳沛憶這一種違反性平觀念的發言？