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陳珮琪質疑簽公展文就有罪 藍綠議員列舉有罪關鍵

中央社／ 台北8日電
台北市前市長柯文哲因京華城案遭羈押，圖為柯妻陳珮琪(左)現身北所。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長柯文哲因京華城案遭羈押，圖為柯妻陳珮琪(左)現身北所。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉京華城案羈押迄今，其妻陳珮琪質疑「有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了」。對此，藍綠北市議員今天分列舉3個不顧和收受利益等有罪關鍵。

陳珮琪今天在臉書發文表示，昨天參加活動回來後，很想寫些有關柯文哲的事情，她要說：「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…」。隨即還提到柯文哲曾向她說自己在京華城案中只簽一只公展文，質疑「有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了？」

針對京華城違法容積放寬案，民進黨市議員林延鳳透過媒體群組表示，柯文哲當年有3個不顧，包括無視都發局曾上簽公文提醒有圖利之疑、不顧法院判決、不顧專業都審委員提出反對意見，最後仍執意簽下公展公文，如今發文還想卸責給基層公務員和前台北市副市長彭振聲等人。

林延鳳指出，就連前鼎越開發公司董事長朱亞虎都已坦承行賄，錢是柯文哲在收，憑什麼責任都不用扛，直批就如陳珮琪所說「柯文哲是在創造台灣歷史，只是創造了台灣政治人物史上最惡劣的人格和最貪婪嘴臉的歷史」。

國民黨市議員游淑慧也透過臉書發文說，蓋一個公展文當然不必然會有罪，但會有問題的是，沒有公益理由就給業者巨大利益，或者左手給利益、右手收好處，插手介入訴訟中的案子，和民代多次開會並親自交辦加速案子進行，案子進行中和業者頻繁會面並接受業者捐款。

「這些事如果也是合法的，那貪污也差不多能除罪化了」，游淑慧表示，妻子幫先生喊冤可以理解，但陳珮琪曾是台北市立聯合醫院醫師，算是公務員，應知官員廉潔的貞操很重要。

北市 林延鳳 柯文哲 游淑慧 議員 陳佩琪

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