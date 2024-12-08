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政院傳職場霸凌 吳思瑤：立院應全面檢討法規並提修法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
數位教科書國際論壇登場，立委吳思瑤（中）出席受訪。記者邱德祥／攝影
數位教科書國際論壇登場，立委吳思瑤（中）出席受訪。記者邱德祥／攝影

勞動部基層同仁霸凌案點燃全台曾受霸凌者的怒火，接連檢舉霸凌情事，傳出行政院某處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵同仁，要求加班卻不得報加班及刁難商調等。民進黨團幹事長吳思瑤今日指出，行政部門提出反霸凌相關作業準則，立法院應接球，全面檢視相關法規，並列為重要議案。

根據檢舉信，行政院院本部某處莊姓處長被匿名檢舉多項事由，包括會私訂差勤規範，違背人事法令，強制命令晚上6時後才能下班且不得報加班，且有侮辱和謾罵同仁行為，並要求同仁時刻待命，通訊軟體訊息須速讀速回，否則將以考績威脅，若有同仁欲申請商調，亦會遭到刁難。

行政院長卓榮泰被問及時表示「會處理」，國民黨立委疾呼要求訂出調查SOP避免吃案。政院人士表示，霸凌通報平台將在近期上線，接受具名通報，權責機關需限期回報，行政院人事行政總處會追蹤列管，並全程保護案件通報人。

吳思瑤認為，立法部門監督行政部門，不分黨派關切霸凌案，期盼在政策提出精進、檢視，民進黨團的立場也是如此，在立法院各委員會要舉行各項專案報告、專題報告，要行政部門提供任何資訊，民進黨團也都支持。

吳思瑤指出，立委的政策工具就是修法，應當全面檢視相關法規，搭配行政部門提出反霸凌相關作業準則，立法院要來接球，針對法制作業全面檢視，並列為重要議案，這是大家關切的，也是社會正向期待。

民進黨 行政院 霸凌

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