前教授陳明正偽造541座橋檢報告 黃國昌轟可惡至極

健行科大前教授陳明正偽造橋梁檢測報告，被宜蘭地方法院判刑2年。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，得標的763座橋梁檢測當中，竟然有541座橋檢報告造假，簡直可惡至極，完全不把人命當一回事，陳明正取得橋檢標案，最後倒楣的還是人民。

陳明正承攬宜蘭縣橋梁檢測，外包給不具資格者現勘施作，8鄉鎮共有541座橋梁檢測數據造假，宜蘭地方法院在判決書指出，陳明正具有土木學博士智識，橋梁檢測牽涉公眾往來安全，竟然以不當方式完成，甚至否認犯行未見悔悟，依照偽造文書罪判處其有期徒刑2年。

黃國昌上午在臉書發文指出，繼今年1月偽造新竹縣橋梁檢測案報告遭判刑定讞，陳明正再因偽造宜蘭縣橋梁檢測報告，近日一審遭到判刑2年，而在他得標的宜蘭763座橋梁檢測當中，竟然有541座造假橋檢報告，簡直可惡至極，完全不把人命當一回事。

黃國昌再指，自己從2019年揭露整起弊案，宜蘭地檢署拖了將近3年才起訴、超過5年一審宣判，陳明正大賺黑心錢，迄今為止不但沒有負起任何責任，連一句基本的道歉都不曾說過，然而更嚴重的問題在於，這麼龐大的利益，豈是一位教授就能隻手遮天。

黃國昌說，遺憾的是即使他「百般呼籲」，檢調與相關單位仍然當成馬耳東風，未對其背後的勢力及金流方向進行追查，橋梁檢測產官學一體的病態結構依舊根深蒂固，陳明正持續取得橋檢標案，最後倒楣的還是人民。