柯建銘撂話「奮戰」選罷法 賴士葆：別用暴力阻審查

立法院會6日處理選罷法修法，朝野爆發激烈肢體衝突。民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，13日院會，選罷法還是第一案，民進黨會繼續為台灣的民主奮戰。國民黨立委賴士葆表示，希望柯建銘按照立法院的議事規則進行，不要想藉由暴力來阻擋國會任何法案的處理。

賴士葆表示，柯建銘腦子不要停留在綠營過去兩屆是絕對多數的情況，現在民進黨都在立法院就是少數，賴清德總統說過「多數尊重少數、少數要服從多數」言猶在耳，可是現在民進黨團的操作是，只要不想要的法案，絕對用叢林法則暴力相向來阻擋，讓台灣國會的形象在國際上大丟臉。

賴士葆呼籲柯建銘就按立法院的議事規則進行法案的處理，不要想藉由暴力、側翼的網軍的言論來阻擋國會任何法案的處理，否則未來國會的法案處理就會進入叢林法則，暴力隨時隨地可見，這不是人民所要的國會。

國民黨立委李彥秀表示，民主政治本來就有定期改選的機制，罷免機制都是例外中的例外，都是備而不用的最後手段。立委才剛剛就任，綠營側翼就開始高喊「大罷免」；東岸商場爭議，基隆市政府守護市民的財產，取得司法上五連勝，民進黨高層卻肆無忌憚的直接介入罷免，把罷免搞成仇恨動員，搞成「輸不起的延長賽」，損失的不僅是基隆的發展，更是台灣社會的團結。

李彥秀說，國民黨從不畏戰，也不懼戰，基隆市長罷免案證明，只有團結面對威脅，只有勇敢面對仇恨，公理與正義才能獲得伸張。但她也奉勸民進黨，與其一天到晚拚政治，一天到晚搞鬥爭，不如好好把經濟搞好，好好把民生搞好，用行動改善人民的生活，用行動挽救賴清德總統低迷的聲望，用行動爭取2026選舉的支持。

李彥秀強調，作為民意代表，天天都在基層為民眾發聲，為民眾打拚，面對罷免的威脅與挑戰，她相信民眾最後的智慧與判斷，也希望民進黨「當家不鬧事」，用暴力企圖掩蓋執政的無能，台灣人民都看在眼裡。