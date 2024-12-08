傅崐萁議場後飆罵議事人員 柯建銘：花蓮王變台北王？

藍綠周五為「選罷法」修正上演全武行，一段國民黨團總召傅崐萁飆罵影片曝光。因傷未出席的民進黨團總召柯建銘發文痛斥，「老柯不在，傅總召就可以霸凌吳思瑤幹事長、韓國瑜院長、周萬來秘書長？有沒有搞錯」，他強調，議場後門即便是戒嚴也未曾鎖門，傅恐嚇民進黨說忍耐到這次為止，下次是什麼？殺人放火？

國民黨團周五在立法院會發動變更議程，將「選罷法修正草案」改列討論事項第一案，民進黨團發動奇襲反制，試圖占領主席台，朝野爆發衝突；立法院長韓國瑜短暫宣布休息後隨即宣布散會，「選罷法」闖關失敗。傅崐萁不滿議事人員未鎖議場後門使得綠委得以闖入，因此在後台爆粗口飆罵。

「藍白聯合拖垮國家、迎合中國，就是國民黨的如意算盤。」柯建銘指出，國民黨揚言選罷法修正後，藍委沒有被罷免的壓力，未來3年「藍白合」為所欲為，可恣意毀憲亂政，通過憲法訴訟法、財劃法、反年金改革、警察人員人事條例，讓民進黨無法執政，因此議場後門沒關導致破口，導致傅崐萁氣急敗壞、抓狂、歇斯底里飆駡、霸凌無辜。

柯建銘回憶，議場後門主要是院長、秘書長、議事人員出入的主要通道，也是議事人員送案、院長請各黨黨鞭上主席台溝通的通道。他說，立法院有史以來這兩個門不曾上鎖，傅崐萁狂罵周萬來沒有上鎖，沒有保護韓國瑜安全，根本胡說八道。這兩個門後本來就有警察站崗保護院長，門鎖起來萬一主席台衝突，院長反而陷入危險狀況逃不出來。

柯建銘接著列舉過往事件，強調曾經發生上鎖都是各黨為了佔領主席台，比如2012年的美牛案、2014年太陽花運動，2020年監委同意權、2024年表決國會擴權法案。「飆罵韓院長、周秘書長、吳思瑤幹事長，是誰無恥？花蓮王變台北王？道理自明，不要鬼扯吧！」

接著，柯建銘提到，其實當天國民黨團早就密謀要處理「選罷法」，民進黨團上午5時30分請立委王義川、蔡易餘到議場門口排隊送案，要提討論事項的變更議程，盼順序改為行政院組織法成立運動部、運動產業發展條例、轉型正義權利回復條例，7時在議場簽到處送案，這時候三黨就知道要變更議程的提案。

柯建銘不滿表示，國是論壇尚未結束，國民黨就布陣占滿議場及兩旁走道，「選罷法」非過不可的態勢，殺氣騰騰，為了一個選罷法有需要急到如此嗎？封殺運動部等三案？台灣人民看得下去嗎？台灣人會看不懂嗎？

「傅總召開記者會恐嚇民進黨說忍耐到這一次為止，那下次是要做什麼？殺人放火？」柯建銘細數，藍委陳玉珍抱摔綠委林月琴，之後又踹林的肚子胸口，還說沒有本事就不要上主席台，何其凶狠，這是國民黨的本質嗎？

柯建銘批評，藍委鄭天財說當年國民黨戒嚴是為了國家安全，與綠委邱議瑩對罵並且出手推倒，看到邱議瑩訴說父親在美麗島事件被關了6年是白關的嗎？他不禁眼眶泛紅。

他說，12月13日周五的立法院會，「選罷法」還是第一案，民進黨不會因為恐嚇威脅、暴力行為而退卻，會繼續為台灣的民主奮戰。