快訊

役男疑遭霸凌大腦萎縮 好友發文曝「他原是幽默開朗者」

如何做出「正宗」義大利肉醬麵？專家曝多數人漏了部分食材

6成私中陷少子化退場危機 調漲學費成續命關鍵？

陳佩琪喊冤不知簽公展有罪...她曝柯文哲涉貪汙真正問題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，本月下旬將起訴。柯妻陳佩琪臉書發文深信柯不知簽公展文有罪，「若知就是5年以上牢獄之災怎會簽？」議員游淑慧點真正問題是「左手給利益、右手收好處」這些如果都合法，那貪汙就能除罪化了。

陳佩琪在臉書提到，有人質疑柯文哲簽公展文就違法有罪，但「若簽下去就是5年以上圖利重罪的公展文，公務體系為何層層往上送到市長室，構陷市長入罪？」陳佩琪說，不相信台北市公務員會集體法盲到這種程度，也深信柯文哲不知道簽公展文有罪，「若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？」

陳並稱柯文哲被羈押至今，她只能獨自一人孤單回到家，更想念柯了，並稱「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…」

對於陳佩琪的貼文，游淑慧說，妻子幫先生喊冤可以理解，不過過去她也是聯醫醫師，算是公務員，應該知道官員廉潔的貞操很重要。

游提到，蓋一個公展文，當年不必然會有罪，真正有問題的是，沒有公益理由給業者巨大利益「左手給利益、右手收好處」

，插手介入訴訟中的案子、和民代多次開會，並親自交辦加速案子進行，案子進行中和業者頻繁會面，並接受業者捐款。「這些事，如果都是合法的，那貪汙就能除罪化了。」

柯文哲 游淑慧 陳佩琪

延伸閱讀

深信柯不知簽公展文有罪　陳佩琪：若知有罪怎會簽？

陳佩琪現身反霸凌遊行打氣 民眾黨下周提案立專法

曝柯文哲稱救過太多人 陳佩琪淚喊「我等你回來」

柯妻陳佩琪第三度到案作證釐清金流 移送北檢複訊

相關新聞

政院傳職場霸凌 吳思瑤：立院應全面檢討法規並提修法

勞動部基層同仁霸凌案點燃全台曾受霸凌者的怒火，接連檢舉霸凌情事，傳出行政院某處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵同仁，要求加班卻不...

代孕引爆婦團、同志矛盾 綠營壓力鍋

「人工生殖法」修法涉及開放代理孕母議題，引發長期挺綠的社團內部角力。民進黨人士表示，婦女團體反代孕、同志團體支持代孕，對...

冷眼集／賴政府大轉彎 向票多的低頭

「選舉最大的秘密，票多的贏，票少的輸」，這句看似玩笑話，卻犀利地解釋了許多政策成形過程。執政黨近來在「人工生殖法」大轉彎...

民眾黨黨代表選舉 蔡壁如有望重返白營決策核心

民眾黨昨天舉行黨代表選舉，採取線上投票，選出一一一位黨代表，民眾黨決策核心恐洗牌，預計近日公布當選名單。根據目前已知的投...

前教授陳明正偽造541座橋檢報告 黃國昌轟可惡至極

健行科大前教授陳明正偽造橋梁檢測報告，被宜蘭地方法院判刑2年。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，得標的763座橋梁檢測當...

柯建銘撂話「奮戰」選罷法 賴士葆：別用暴力阻審查

立法院會6日處理選罷法修法，朝野爆發激烈肢體衝突。民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，13日院會，選罷法還是第一案，民進黨會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。