陳佩琪喊冤不知簽公展有罪...她曝柯文哲涉貪汙真正問題

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，本月下旬將起訴。柯妻陳佩琪臉書發文深信柯不知簽公展文有罪，「若知就是5年以上牢獄之災怎會簽？」議員游淑慧點真正問題是「左手給利益、右手收好處」這些如果都合法，那貪汙就能除罪化了。

陳佩琪在臉書提到，有人質疑柯文哲簽公展文就違法有罪，但「若簽下去就是5年以上圖利重罪的公展文，公務體系為何層層往上送到市長室，構陷市長入罪？」陳佩琪說，不相信台北市公務員會集體法盲到這種程度，也深信柯文哲不知道簽公展文有罪，「若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？」

陳並稱柯文哲被羈押至今，她只能獨自一人孤單回到家，更想念柯了，並稱「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…」

對於陳佩琪的貼文，游淑慧說，妻子幫先生喊冤可以理解，不過過去她也是聯醫醫師，算是公務員，應該知道官員廉潔的貞操很重要。

游提到，蓋一個公展文，當年不必然會有罪，真正有問題的是，沒有公益理由給業者巨大利益「左手給利益、右手收好處」

，插手介入訴訟中的案子、和民代多次開會，並親自交辦加速案子進行，案子進行中和業者頻繁會面，並接受業者捐款。「這些事，如果都是合法的，那貪汙就能除罪化了。」