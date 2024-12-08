陸利誘台網紅配合統戰？ 蘇巧慧：警惕中國大陸檯面下作為

有YouTuber發布影片講述大陸利誘台灣網紅配合中共統戰，引發各界關注。立委蘇巧慧認為，中國大陸從未掩飾併吞台灣的野心，也做網路認知作戰，如今越來越多手法遭揭露，也讓更多台灣人警惕中國檯面下作為。

YouTuber八炯六日發布「中國統戰紀錄片上集」影片，邀曾在大陸發展的歌手陳柏源，講述大陸如何收買、邀請台灣網紅進行統戰，公開與中共黨媒、大陸統戰部官員的對話內容。

蘇巧慧今早出席黑熊學院護台灣計畫受訪時表示，對岸政權從未掩飾併吞台灣的野心，除文攻武嚇，也長期利用台灣民主開放的社會型態，來做各種網路上的認知作戰，但愈來愈多中國大陸統戰手法遭到揭露，讓更多台灣人警惕到這些中國的檯面下作為。

蘇巧慧指出，經前總統蔡英文八年努力及賴清德總統接棒，台灣已經成為世界的台灣，像賴這次出訪也與民主盟友們展現自信而堅韌的友誼；國內也有許多像黑熊學院一樣的民間團體，為台灣社會建構堅韌民主力量而努力。這次12強棒球賽中台灣一舉拿下世界冠軍，更讓「TEAM TAIWAN」成為多數台灣人的共同印記，相信台灣有能力、也有決心可以對抗侵害民主的外部勢力。