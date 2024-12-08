深信柯不知簽公展文有罪 陳佩琪：若知有罪怎會簽？

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，自9月初收押至今，柯妻陳佩琪清晨發文想念丈夫，文中感嘆過去常與夫君出門活動，如今卻形單影隻，「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史」。她並稱，自己深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？

陳佩琪提及，今年5月中開始出現一堆柯當市長的招商成績被說成圖利的新聞，引她一陣擔憂，但柯總是笑她「愛想又愛操煩」，不過看著她的憂心，柯也會把京華城的原委說給我聽，當時是憑記憶力把柯講的意思給講出來，雖不是很流利，但就是努力想把柯跟我講的意思講給大家聽。

陳佩琪指出，有人質疑說，有些委員是柯之前認識的，因此認為說謊，這只是抓語病而已，柯的意思是那些被找去開會的委員有誰「他完全不知情」，既然不知道，自然也無從聯絡或指使，「他說有些委員他先前的確認識，但也是先前就認識的，後來被聘去當專案審查委員，他是毫無所悉。」

接著陳佩琪引用新聞文字，提到柯文哲稱在京華城案中只簽公展文，該不該給容積、給多少交給專業的委員會決定，「我就要問，交給專案經理人處理的事情，此後就未再有過問，請問有什麼證據說他『用各種手段多次召開都委會、促成京華城改建案擴增』，請問說他這樣證據在哪裡？最後又說他『涉違背法令』，請問他到底違背了中央或地方哪條法令？哪條法令說北市府無權給容積率？」

「有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了？」陳佩琪說，這讓她更不解了，若是一個簽下去就是5年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪呢？更不相信台北市優秀、資深的公務員會集體法茫到這種程度，送個簽下去就5年徒刑以上的公展文給市長簽？

陳佩琪強調，自己深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？還記得柯曾跟我說，當時京華城公展一個月時間， 也不見附近居民或議員有任何反對意見。